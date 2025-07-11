З цим стикався майже кожен. Як запобігти або приховати плями на одязі від поту

Є способи, які допоможуть залишитись впевненим у спеку

У спекотні дні багатьох турбує делікатна проблема — плями під пахвами, які псують вигляд і впевненість у собі. Хоча це звичайна природна реакція організму.

Є кілька простих способів, які допоможуть приховати мокрі пахви або запобігти плямам на одязі. Про них розповів "Телеграф".

Як запобігти або приховати плями на одязі від поту під пахвами

Обирайте правильний одяг. Світлі кольори, натуральні тканини (бавовна, льон) і вільний крій краще дихають і менше прилягають до тіла. Сірі речі варто уникати — саме на них найпомітніші плями від поту;

Світлі кольори, натуральні тканини (бавовна, льон) і вільний крій краще дихають і менше прилягають до тіла. Сірі речі варто уникати — саме на них найпомітніші плями від поту; Користуйтеся вкладками, що вбирають виділення поту. Спеціальні вкладки, які кріпляться зсередини одягу — варіант, який врятує всіх, хто довго перебуватиме на вулиці в спеку;

Який вигляд мають вкладиші в одяг від поту

Антиперспіранти з посиленою дією. Шукайте засоби з мітками "clinical" або "48h protection". Наносити їх найкраще на ніч;

Є ще одна альтернатива, однак вона не зовсім зручна — мати з собою запасну футболку. Це підійде тим, хто їхатиме автомобілем чи кому потрібно потрапити на важливий захід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з пляшки зробити бюджетний термос.