З цим стикався майже кожен. Як запобігти або приховати плями на одязі від поту
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Є способи, які допоможуть залишитись впевненим у спеку
У спекотні дні багатьох турбує делікатна проблема — плями під пахвами, які псують вигляд і впевненість у собі. Хоча це звичайна природна реакція організму.
Є кілька простих способів, які допоможуть приховати мокрі пахви або запобігти плямам на одязі. Про них розповів "Телеграф".
Як запобігти або приховати плями на одязі від поту під пахвами
- Обирайте правильний одяг. Світлі кольори, натуральні тканини (бавовна, льон) і вільний крій краще дихають і менше прилягають до тіла. Сірі речі варто уникати — саме на них найпомітніші плями від поту;
- Користуйтеся вкладками, що вбирають виділення поту. Спеціальні вкладки, які кріпляться зсередини одягу — варіант, який врятує всіх, хто довго перебуватиме на вулиці в спеку;
- Антиперспіранти з посиленою дією. Шукайте засоби з мітками "clinical" або "48h protection". Наносити їх найкраще на ніч;
Є ще одна альтернатива, однак вона не зовсім зручна — мати з собою запасну футболку. Це підійде тим, хто їхатиме автомобілем чи кому потрібно потрапити на важливий захід.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як з пляшки зробити бюджетний термос.