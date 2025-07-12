Не завжди в магазинах продають свіжі яйця: дізнайтеся, як їх перевірити

Термін використання яєць залежить від температури зберігання

Яйця — один із найпопулярніших продуктів на українських кухнях, які є в холодильнику майже в кожного. Проте за своєю звичністю цей продукт може приховувати потенційну небезпеку, якщо підійти до вибору недбало.

У матерілі "РБК-Україна" пояснили, які яйця не можна купувати в магазині.

Щоб не наразитися на неякісний товар, важливо уважно ставитися до вибору яєць, особливо в супермаркетах та на ринках. Варто перевіряти не лише зовнішній вигляд, але й дотримання умов зберігання.

Основне правило — температура. Якщо яйця зберігаються при температурі не вище +2°C, їх можна вживати до 90 днів. У той час як при температурі до +20°C термін придатності скорочується до 25 днів. Саме тому важливо прискіпливо звертати увагу на дату сортування на упаковці: чим вона ближча до дати покупки, тим свіжіший продукт потрапить на стіл.

Окрім цього, є простий домашній спосіб перевірки якості. Опустіть яйце у воду: свіже — залишиться лежати горизонтально на дні. Якщо ж яйце піднімається тупим кінцем догори — його краще не використовувати для страв без термічної обробки.

На що слід звертати увагу при виборі яєць у магазині

Є й ще одна деталь, про яку знає не кожен: яйця варто зберігати тупим кінцем догори. У цьому місці є повітряна подушка, яка захищає жовток від шкідливих бактерій, зокрема сальмонели. Якщо зберігати яйце неправильно, воно втрачає цю природну "ізоляцію", що збільшує ризик зараження.

Ці поради не потребують складних маніпуляцій, але дозволять дбайливо підійти до вибору та зберігання продукту, яким ми користуємося щодня. Старанне ставлення до такої дрібниці, як яйце, — це інвестиція у безпеку вашої родини.

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