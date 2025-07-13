Ця одеська закуска підкорить навіть гурманів: готується просто та швидко

Приготуйте ікру по-одеськи за рецептом Сави Лібкіна

Баклажани — це сезонний продукт, якого завжди мало. Ми розповідали, як із ними приготувати апетитний теплий салат. Тепер ділимось рецептом баклажанної ікри по-одеськи.

Як її приготувати, на своєму сайті розповів гуру цієї страви — знаменитий на всю країну одеський кухар Сава Лібкін. За його словами, саме так ікру "з синеньких" готують в його ресторані.

Інгредієнти:

Баклажани – 3 шт. (близько 700 г)

Помідори "Мікадо" – 1 шт.

Цибуля – 2 шт.

Олія соняшникова – 2 ст. л.

Часник – 2-3 зубчики

Петрушка свіжа – 0.5 пучка

Сіль – до смаку

savva-libkin.com / Ікра за цим рецептом надзвичайно смачна

Спосіб приготування:

Баклажани проколіть виделкою, щоб не лопнули при запіканні. Запікайте в духовці при 200°C до м'якості, або на грилі. Помідори також запікайте до м'якості, щоб легше зняти шкірку. Цибулю загорніть у фольгу і запікайте разом з баклажанами. Охолодіть запечені овочі. Зніміть шкірку з помідорів і баклажанів. Дрібно наріжте баклажани, помідори та запечену цибулю. Рубайте їх ножем, не використовуючи блендер — повинні залишитись часточки, "ікринки". Додайте до овочів подрібнений часник і рубану петрушку. Додайте сіль і оливкову олію до смаку. Добре перемішайте. Дайте ікрі настоятися кілька годин для кращого розкриття смаку.

Така ікра найсмачніша в день приготування, однак її можна кілька днів спокійно зберігати в холодильнику. Також ми ділились рецептом апетитної закуски з крабових паличок.