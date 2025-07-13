Рус

Ця одеська закуска підкорить навіть гурманів: готується просто та швидко

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачна баклажанна ікра з гриля
Смачна баклажанна ікра з гриля. Фото savva-libkin.com

Приготуйте ікру по-одеськи за рецептом Сави Лібкіна

Баклажани — це сезонний продукт, якого завжди мало. Ми розповідали, як із ними приготувати апетитний теплий салат. Тепер ділимось рецептом баклажанної ікри по-одеськи.

Як її приготувати, на своєму сайті розповів гуру цієї страви — знаменитий на всю країну одеський кухар Сава Лібкін. За його словами, саме так ікру "з синеньких" готують в його ресторані.

Інгредієнти:

  • Баклажани – 3 шт. (близько 700 г)
  • Помідори "Мікадо" – 1 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Олія соняшникова – 2 ст. л.
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Петрушка свіжа – 0.5 пучка
  • Сіль – до смаку
з чого готувати баклажанну ікру
savva-libkin.com / Ікра за цим рецептом надзвичайно смачна

Спосіб приготування:

  1. Баклажани проколіть виделкою, щоб не лопнули при запіканні. Запікайте в духовці при 200°C до м'якості, або на грилі.
  2. Помідори також запікайте до м'якості, щоб легше зняти шкірку. Цибулю загорніть у фольгу і запікайте разом з баклажанами.
  3. Охолодіть запечені овочі. Зніміть шкірку з помідорів і баклажанів.
  4. Дрібно наріжте баклажани, помідори та запечену цибулю. Рубайте їх ножем, не використовуючи блендер — повинні залишитись часточки, "ікринки".
  5. Додайте до овочів подрібнений часник і рубану петрушку. Додайте сіль і оливкову олію до смаку.
  6. Добре перемішайте. Дайте ікрі настоятися кілька годин для кращого розкриття смаку.

Така ікра найсмачніша в день приготування, однак її можна кілька днів спокійно зберігати в холодильнику. Також ми ділились рецептом апетитної закуски з крабових паличок.

Теги:
#Рецепти #Закуски #Баклажани #Сава Лібкін