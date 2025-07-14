Старі прикраси "притягнуть" за собою багато проблем. Чому новому власнику краще їх позбутися
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Прикраси краще купувати самому і в ювелірному магазині
Ювелірні вироби, особливо старі або подаровані, можуть слугувати не лише доповненням до стилю, а й зберігати в собі кармічну пам'ять попереднього власника.
Якщо ви зберігаєте їх вдома, то вони можуть принести лихо, втрати, негаразди або енергетику минулого власника. Про це передає "Телеграф".
Чому варто остерігатися старих прикрас:
- Передають долю колишнього власника. Якщо прикраса належала людині з тяжкою долею, хворобами чи трагічним кінцем — її енергетика може "прилипнути" до нового господаря;
- Можуть бути "зарядженими" на негатив. У старовину через прикраси робили обряди на заздрість чи розрив стосунків. Особливо — кільця, сережки, підвіски;
- Прикраси з ломбардів чи секонд-хенду — енергетично "чужі". Ніхто не знає історії речі. Часто це — заручини, розлучення, борги чи втрати;
- Пошкоджені або втрачені парні прикраси (наприклад, одна сережка) — символ розлуки або втрати пари.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі у вашому будинку можуть забрати енергію та принести застій у справах.