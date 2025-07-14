Старі прикраси "притягнуть" за собою багато проблем. Чому новому власнику краще їх позбутися

Прикраси краще купувати самому і в ювелірному магазині

Ювелірні вироби, особливо старі або подаровані, можуть слугувати не лише доповненням до стилю, а й зберігати в собі кармічну пам'ять попереднього власника.

Якщо ви зберігаєте їх вдома, то вони можуть принести лихо, втрати, негаразди або енергетику минулого власника. Про це передає "Телеграф".

Чому варто остерігатися старих прикрас:

Передають долю колишнього власника. Якщо прикраса належала людині з тяжкою долею, хворобами чи трагічним кінцем — її енергетика може "прилипнути" до нового господаря;

Якщо прикраса належала людині з тяжкою долею, хворобами чи трагічним кінцем — її енергетика може "прилипнути" до нового господаря; Можуть бути "зарядженими" на негатив. У старовину через прикраси робили обряди на заздрість чи розрив стосунків. Особливо — кільця, сережки, підвіски;

У старовину через прикраси робили обряди на заздрість чи розрив стосунків. Особливо — кільця, сережки, підвіски; Прикраси з ломбардів чи секонд-хенду — енергетично "чужі". Ніхто не знає історії речі. Часто це — заручини, розлучення, борги чи втрати;

Ніхто не знає історії речі. Часто це — заручини, розлучення, борги чи втрати; Пошкоджені або втрачені парні прикраси (наприклад, одна сережка) — символ розлуки або втрати пари.

Старі прикраси

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі у вашому будинку можуть забрати енергію та принести застій у справах.