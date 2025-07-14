Не купуйте це молоко. Який продукт не можна пити

Де краще купувати молоко — у супермаркеті чи на ринку

З приходом спеки та літа в Україну купувати продукти на стихійних ринках та у бабусь стало ще небезпечніше. Особливо це стосується молочки, зокрема молока.

"Телеграф" розповість, яке молоко не можна пити та де його краще купувати. Зауважимо, що купувати молоко у спеку без належного зберігання не слід.

Яке молоко не можна пити

Молоко — досить поживний та корисний продукт, який можна вживати як самостійно, так і додавати у страви. Однак не слід забувати про те, що будь-яке молоко повинно мати сертифікат якості. Цей документ не просто підтверджує натуральність молока, а й здоров'я тварин. Внаслідок того, що молоко — це продукт крові тварин, воно може передавати певні захворювання або ж містити патогенні клітини.

Користь молока

Особливо небезпечним вважається молоко від хворих на мастит тварин, адже воно може містити не просто соматичні клітини, а й гнійні мікроорганізми та навіть кров. Тому купувати продукт на ринку чи у бабусь не слід. Адже тварин у домашніх господарствах зазвичай не щеплюють та не перевіряють на мастит, який має приховану безсимптомну форму. Ба більше, деякі фермери навіть не знають, що маститне молоко не можна продавати людям.

До того ж не можна пити молоко, яке містить неприємний запах, домішки або неоднорідну консистенцію. Запах може свідчити або про погану гігієну тварини, або про початок запальних процесів у неї. Домішки — трава, сміття тощо можуть потрапити через недотримання санітарних вимог отримання та обробки молока. А от неоднорідна консистенція — або молозиво (молоко перших днів після народження), або наявність захворювань.

Де краще купувати молоко

Найбезпечнішим варіантом будуть супермаркети, у яких молоко зберігається в холодильниках за сталої температури. Також в магазинах немає в продажу сирого молока, яке може бути небезпечним, а лише пастеризоване та ультрапастеризоване. Слова про те, що у супермаркетах усе молоко ненатуральне і просто суміш води і сухого молока — міф.

Пастеризація молока

Молоко з молочних ферм, комбінатів має меншу жирність, ніж домашнє, бо з нього завжди знімають вершки. Також його пастеризують, аби збільшити термін зберігання і знищити небезпечні мікроорганізми. Молоко, яке продають бабусі на стихійних ринках чи у себе вдома не пастеризується і не перевіряється на безпечність. Такий продукт не можна вживати дітям та вагітним, його краще прокип'ятити.

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