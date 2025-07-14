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Цей домашній декор "злякає" ваше щастя. Що краще викинути з хати

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Статуетки
Статуетки. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця річ може слугувати декором, але водночас, ймовірно, стати джерелом великих проблем

Статуетки тварин в домі, здавалося б, невинний елемент декору, але, народні вірування кажуть, що деякі з них можуть нести негативну енергетику та навіть притягувати сварки, злидні або хвороби.

Як вони ще можуть впливати на енергетику вдома та стан його господарів, розповів "Телеграф".

Які є прикмети, пов'язані зі статуетками тварин

  • Змія — символ мудрості, але водночас і підступності. Вважається, що фігурки змій можуть провокувати конфлікти та зради;
  • Сова — попри поширену думку про те, що це символ знань, у народі кажуть, що вона може принести хвороби або самотність;
  • Вовк або тигр — вважаються надто агресивними тваринами, тому їхні фігурки можуть викликати напругу у відносинах між мешканцями дому;
  • Птахи з відкритими крилами — за прикметами, можуть "вимести" з дому добробут і спокій, особливо якщо розташовані біля входу;
  • Жаби, особливо з монетою в роті — китайські символи багатства, але за слов’янськими прикметами — "несуть бруд і сльози".
Що краще не зберігати вдома
Жаба з монетою

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку біду можуть принести в дім старі прикраси.

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#Статуетки #Прикмети #Повір'я