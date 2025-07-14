Цей домашній декор "злякає" ваше щастя. Що краще викинути з хати

Ця річ може слугувати декором, але водночас, ймовірно, стати джерелом великих проблем

Статуетки тварин в домі, здавалося б, невинний елемент декору, але, народні вірування кажуть, що деякі з них можуть нести негативну енергетику та навіть притягувати сварки, злидні або хвороби.

Як вони ще можуть впливати на енергетику вдома та стан його господарів, розповів "Телеграф".

Які є прикмети, пов'язані зі статуетками тварин

Змія — символ мудрості, але водночас і підступності. Вважається, що фігурки змій можуть провокувати конфлікти та зради;

Сова — попри поширену думку про те, що це символ знань, у народі кажуть, що вона може принести хвороби або самотність;

Вовк або тигр — вважаються надто агресивними тваринами, тому їхні фігурки можуть викликати напругу у відносинах між мешканцями дому;

Птахи з відкритими крилами — за прикметами, можуть "вимести" з дому добробут і спокій, особливо якщо розташовані біля входу;

Жаби, особливо з монетою в роті — китайські символи багатства, але за слов’янськими прикметами — "несуть бруд і сльози".

Жаба з монетою

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку біду можуть принести в дім старі прикраси.