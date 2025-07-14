Ось чому вентилятор не охолоджує на повну: як це виправити

Вентилятор також може охолоджувати повітря, якщо його правильно використовувати

У спеку багато хто рятується вентилятором, проте можуть допускати деякі помилки під час його роботи, а саме — направляти потік повітря прямо на себе, сподіваючись на миттєве полегшення.

У такому випадку пристрій просто розганяє гаряче повітря по кімнаті, не змінюючи температури. На щастя, є простий трюк, який перетворює вентилятор на майже справжній кондиціонер.

Щоб вентилятор справді охолоджував, потрібно створити ефект охолодженого повітря, а не просто обдування. Один із найефективніших методів — використання льоду або будь-чого холодного.

Що робити:

Візьміть глибоку ємність: миску, контейнер, або навіть форму для запікання;

Покладіть у неї кубики льоду, заморожені пляшки води або пакет із замороженими овочами;

кубики льоду, заморожені пляшки води або пакет із замороженими овочами; Поставте ємність перед вентилятором на відстані близько 20–30 см;

Увімкніть вентилятор і направте його так, щоб повітря проходило прямо над холодною поверхнею.

Коли повітря проходить над льодом, воно охолоджується і створює ефект природного кондиціонування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є 5 незвичайних лайфхаків, які замінять кондиціонер.