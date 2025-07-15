Небезпечне мариноване м’ясо. Який продукт не можна купувати і чому

Маринад не просто покращує смак

Наразі у магазинах та супермаркетах у продажу є чимало різних видів м'яса. Однак серед них зустрічається і мариноване, яке доволі часто купують.

"Телеграф" розповість, чим небезпечне мариноване м'ясо та чому його треба купувати з обережністю. Зауважимо, що особливу увагу слід приділити продуктам, які продаються запакованими.

Чим небезпечне мариноване м'ясо

Основна небезпека, яку може приховувати мариноване м'ясо, — це його свіжість. Адже маринад не просто покращує смак, а ще й виступає у ролі консерванта, збільшуючи термін зберігання. Більшість таких соусів мають велику кількість спецій, олію тощо. Усе це добре може замаскувати несвіже м'ясо.

Мариноване м'ясо

Ба більше, перевірити неозброєним оком мариноване м'ясо на свіжіть практично не можливо. Особливо, якщо маринад ще і має зелений чи червоний колір. Адже ні стороннього запаху, ні плівочки чи специфічного кольору ви не побачите. І це стосується будь-яких видів маринованого м'яса. Окрім того, такий товар в рази дорожче за свіже м'ясо і вважається певною мірою напівфабрикатом.

Мариноване м'ясо у магазинах може продаватись і запаковане, однак це не гарантує його свіжість іноді навіть навпаки. Тому завжди перевіряйте дату виготовлення та термін придатності. Продукт з сумнівним упакуванням, порушеної цілісністю оболонки чи здуттям не купуйте.

Зауважимо, що мариноване м'ясо не можна заморожувати, однак воно добре зберігається у холодильнику.

Купувати чи не купувати мариноване м'ясо

Такий вид продукту може містити загрозу, тому під час покупки слід бути обачними. Обираючи м'ясо, обов'язково звертайте увагу на строки придатності та його свіжість. Однак, якщо є можливість придбати м'ясо і замаринувати його самотужки, — це буде один з найкращих варіантів.

Додамо, що мариноване м'ясо слід з обережністю давати дітям та вагітним, адже воно може мати чимало спецій. Однак купувати м'ясо можна тільки у сертифікованих продавців, на стихійних ринках продукт краще не брати. М'ясо може бути джерелом чималої кількості захворювань чи причиною отруєнь, тому його якість мають підтверджувати відповідні документи.

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