Телефон "закипів" на сонці? Як швидко охолодити гаджет у спеку
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Смартфон на сонці може перетворитись на розпечений метал
У літню спеку смартфони перегріваються в рази швидше, що може вплинути на їхню продуктивність і батарею. Особливо це небезпечно в умовах, коли техніка використовується під час зарядки або при активній роботі додатків.
Є лайфхаки, які допоможуть швидко й безпечно охолодити телефон у спеку. Про них розповів "Телеграф".
Що робити, якщо телефон перегрівся:
- Вимкніть зайві програми. Закрийте всі фонові додатки, зупиніть відео, ігри та GPS — усе, що з'їдає заряд батареї;
- Зніміть чохол. Навіть тонкий чохол утримує тепло, а тому без нього пристрій охолоне швидше;
- Перенесіть у тінь або прохолодне місце. Уникайте прямого сонця — краще покласти телефон на плитку, металеву поверхню;
- Увімкніть "авіарежим" або тимчасово вимкніть телефон. Це дозволить знизити навантаження на процесор і прискорити охолодження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одяг з яких тканин краще не носити у спеку на вулиці. Одразу варто забути не лише про синтетику.
Крім того, ми також писали, як можна запобігти прилипанню одягу до тіла в спеку.