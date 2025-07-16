Телефон "закипів" на сонці? Як швидко охолодити гаджет у спеку

Смартфон на сонці може перетворитись на розпечений метал

У літню спеку смартфони перегріваються в рази швидше, що може вплинути на їхню продуктивність і батарею. Особливо це небезпечно в умовах, коли техніка використовується під час зарядки або при активній роботі додатків.

Є лайфхаки, які допоможуть швидко й безпечно охолодити телефон у спеку. Про них розповів "Телеграф".

Що робити, якщо телефон перегрівся:

Вимкніть зайві програми. Закрийте всі фонові додатки, зупиніть відео, ігри та GPS — усе, що з'їдає заряд батареї;

Зніміть чохол. Навіть тонкий чохол утримує тепло, а тому без нього пристрій охолоне швидше;

Перенесіть у тінь або прохолодне місце. Уникайте прямого сонця — краще покласти телефон на плитку, металеву поверхню;

Увімкніть "авіарежим" або тимчасово вимкніть телефон. Це дозволить знизити навантаження на процесор і прискорити охолодження.

Спека не дає нормально функціонувати телефону

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одяг з яких тканин краще не носити у спеку на вулиці. Одразу варто забути не лише про синтетику.

Крім того, ми також писали, як можна запобігти прилипанню одягу до тіла в спеку.