Викупила ціле купе для себе? Українка обурила мережу лайфхаком з УЗ (відео)

Українка прямувала з Києва до Хелма

Вже тривалий час українці спостерігають проблему з покупкою квитків на поїзди "Укрзалізниці". У мережі дівчина поділилась своїми секретами для комфортної подорожі, але нарвалась на хвилю хейту.

Відповідне відео поширила Ірина у Instagram. У ролику жінка розповіла, як купила квитки з Києва до Хелма.

За її словами, продаж відкривається о 9 ранку, тому вона за 5 хв до цього заходить у застосунок УЗ. І коли з'являються потрібні квитки, вона купує останнє купе у вагоні біля туалету.

"Я обрала останнє купе. Нас їхало троє, але я викупила ще і четверте місце на своє ім'я. "Укрзалізниця" не забороняє цього", — сказала жінка.

Вона додала, що під час посадки провідник лише запитав, скільки всього людей їхатиме у вагоні фактично. Таким чином жінка з друзями їхала до Хелма у вагоні з одним пустим місцем.

Враховуючи те, що база пропускає таку покупку і УЗ не обмежує кількість квитків на одну людину — все законно і чесно. Однак користувачі у мережі так не вважають. Під відео купа коментарів обурених українців, яким не вдалось придбати квитки. За їх словами, на деякі напрямки взагалі квитки розкуповуються за 5 хв. Але були люди, які підтримали дівчину, і наголосили, що вона має право викуповувати для себе хоч усе купе.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі віруситься курйозне відео з покупкою квитків у поїзд УЗ.