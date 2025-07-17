Перевірте свої шафи: за ці радянські монети можна отримати сотні тисяч гривень (фото)

Деякі продають за 200 тисяч гривень

Багато українців досі зберігають у своїх домівках старі монети часів Радянського Союзу, не підозрюючи про їхню справжню вартість. Мало хто знає, що вони можуть принести непоганий прибуток власникам.

На ринку представлено багато пропозицій продажу радянських монет. Найдешевші екземпляри коштують від 30 гривень за штуку, а найдорожчі можуть сягати кількох тисяч гривень.

Найбільш доступними залишаються ювілейні рублі радянського періоду. Проте набагато вищу ціну мають рідкісні та колекційні варіанти. До прикладу, повний набір з 6 монет номіналом 1 рубль 1991 року, присвячених Олімпіаді в Барселоні, в Одесі продають за 4500 гривень. Цілий альбом монет СРСР з 68 екземплярами у Житомирі оцінюють у 5500 гривень.

Монети вартують від 30 грн за штуку

Ціна монет залежить від кількох чинників: рік випуску, рідкість, стан збереження та матеріал виготовлення. Найдорожчими вважаються срібні екземпляри та монети, випущені обмеженим тиражем. Колекціонери готові платити більше за монети, які перебувають у хорошому стані.

А за колекцію, яку власник збирав 20 років, він продає за рекордні 165 тисяч гривень.

Альбом нумізмата продають за 165 тисяч гривень

А якщо ви випадково знайдете у себе в шафі таку монету, знайте — вона дуже рідкісна і високо цінується.

Монета за 200 тисяч гривень

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні продають раритетний годинник з СРСР. Його випустили у 1960 році