Щось з цих речей точно є у вас вдома. Краще викиньте їх, аби не бути самотнім

Ця річ може стати джерелом біди, хоча просто лежатиме у шафі

Одна рукавичка, сережка чи шкарпетка — здається, що це просто дрібниця, адже просто загубилась пара. Та згідно з народними прикметами, саме такі речі здатні внести в дім енергетичний дисбаланс, а в життя — самотність, застій і навіть негаразди.

У народі їм приписували особливе значення — символ втрати, розриву й незавершеності. Це передає "Телеграф".

Що кажуть прикмети

Річ без пари — символ втрати

Згідно з народними прикметами, зберігати вдома річ без пари — до самотності. Вважається, що такі предмети уособлюють розрив, недобудованість, емоційну порожнечу. Якщо таких речей накопичується багато, це нібито притягує розлуку в стосунках, застій у справах.

Дисбаланс у просторі — дисбаланс у житті

Парність — це гармонія та рівновага. Рукавичка без пари, шкарпетка, сережка тощо порушують їх й символізують втрату, яка блокує потік позитиву.

Річ без пари — енергетичний "хвіст"

Старовинні повір’я кажуть: незавершене завжди "тягне" назад. Одинарні речі — це "хвости", які тримають у минулому. Особливо це стосується прикрас: одна сережка чи половинка намиста асоціюється з обірваним зв’язком, що може вплинути на особисте життя.

Рукавиці, сережки, шкарпетки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка ще річ у вашому гардеробі може принести бідність і самотність в дім.