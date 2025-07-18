Ніколи не купуйте це в секонд-хенді: перелік речей, які можуть наробити біди

І це не спідня білизна

Секонд-хенди не втрачають популярності серед українців. Багатьох приваблює покупка дешевого одягу відомих брендів, для інших це просто як медитація.

Проте не всі предмети одягу варто купувати вживаними. Є перелік речей, які краще купувати виключно новими. "Телеграф" розповідає, щодо яких речей треба бути обережними.

Матраци та постільна білизна

Вживані матраци часто продаються в секонд-хенді, але мало хто задумується, що на них можуть залишатись вм’ятини від попереднього власника. Крім того, у них можуть жити постільні кліщі. Це стосується і постільної білизни.

Дитячі ліжечка

Ліжечка для малюків можуть бути небезпечними. У вживаних моделях можуть бракувати важливі деталі або вони можуть не відповідати сучасним стандартам безпеки.

Побутова техніка

Вживані електроприлади часто мають приховані несправності, які проявляються не одразу. Несправні прилади можуть призвести до пожежі.

Антипригарний посуд

Подряпане покриття на каструлях і сковорідках виділяє токсичні речовини під час готування. Крім того, ви не можете достеменно знати, що саме гріли в цьому посуді.

Раніше "Телеграф" також писав, що у секонд-хенді у Дніпрі виявили незвичну знахідку з триколором. У коментарях розгорівся скандал щодо цієї речі.