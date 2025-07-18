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Сестри-"порногімнастки" з України влаштували бійку у Москві: побили поліцейських (фото і відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Анжела та Альбіна Осиновські влаштували бійку в Москві Новина оновлена 18 липня 2025, 15:30
Анжела та Альбіна Осиновські влаштували бійку в Москві

Сестри з Нікополя не вперше потрапляють у скандали в країні-агресорці

Колишні гімнастки збірної України, сестри-близнючки Анжела та Альбіна Осиновські, побилися у торговому центрі "Авіапарк" у Москві. До цього, дівчата здобули популярність через зйомки порно-контенту.

РосЗМІ повідомляють, що приводом для конфлікту став день народження доньки Альбіни, який сестри відзначали у дитячій ігровій кімнаті. Під час свята одна з жінок вирішила покурити у приміщенні, що викликало заперечення з боку адміністратора. Словесна суперечка швидко переросла в агресію, а виклик поліції тільки підлив олії у вогонь.

Зазначається, що Осиновські поводили себе буйно. У результаті обидві дівчини та їх супутник були затримані, а Слідчий комітет РФ порушив проти них кримінальну справу за статтею "Застосування насильства щодо представника влади".

сестри осинівські

Хто такі сестри Осиновські

Альбіна та Анжела народилися 6 липня 1990 року у Нікополі, Дніпропетровська область. З дитинства займалися художньою гімнастикою та входили до національної збірної України. Сестри закінчили Дніпропетровське училище фізичної культури та Національний університет фізичного виховання та спорту України у 2013 році.

сестри Осинівські гімнастки
Осиновські на Міжнародному цирковому фестивалі "Золотий трюк Кобзова" у Києві, 2014 року

Широку популярність близнючки здобули у 2018 році після появи в інтернеті відвертих відеороликів з їхньою участю. Як з'ясувалося пізніше, Осиновські під псевдонімами Julietta та Magdalena знімалися для дорослих платформ – з акробатичними трюками та елементами еротики.

Сестри Осиновські знялися для порно
Сестри Осиновські знялися для порно
Сестри Осиновські знялися для порно
Сестри Осиновські знялися для порно

На цей час вони роблять кар'єру в цирковому мистецтві в Росії та активно присутні у соціальних мережах.

Анжела та Альбіна Осиновські живуть у Москві
Анжела та Альбіна Осиновські живуть у Москві
Анжела та Альбіна Осиновські живуть у Москві
Анжела та Альбіна Осиновські живуть у Москві

Ще одна українка із Нікополя теж прославилася у Росії. Раніше ми писали, як виглядає колишня дружина-українка путініста Лепса.

Теги:
#Спорт #Москва #Бійка #Анжела Осиновська #Альбіна Осиновська