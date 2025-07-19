Вам можуть "подарувати" негатив у вигляді косметики. Чому варто її викинути

Вона може лежати роками

Багато хто отримував у подарунок декоративну або доглядову косметику, яка з різних причин "не зайшла" — не той відтінок, запах чи просто не подобається. Зазвичай такі речі відкладають у шафу або залишають "про всяк випадок".

Але за народними прикметами, зберігати вдома косметику, яка "не твоя", — не найкраща ідея. Вона може вплинути на енергетику домівки та принести небажані наслідки, передає "Телеграф".

Які є прикмети щодо косметики, яку подарували

"Чужа краса — чужа доля". Вважається, що косметика несе частину енергетики того, хто її дарував. Якщо людина робила це з заздрістю або неприязню, предмет може "перетягувати" її негатив на господаря дому;

Вважається, що косметика несе частину енергетики того, хто її дарував. Якщо людина робила це з заздрістю або неприязню, предмет може "перетягувати" її негатив на господаря дому; Якщо вона не твоя — не користуйся і не тримай. Якщо ви відчуваєте, що річ вам не підходить або "відштовхує", краще позбутись її. Це може бути інтуїтивне відчуття енергетичної несумісності, тобто викликати конфлікти, непорозуміння та труднощі в спілкуванні;

Якщо ви відчуваєте, що річ вам не підходить або "відштовхує", краще позбутись її. Це може бути інтуїтивне відчуття енергетичної несумісності, тобто викликати конфлікти, непорозуміння та труднощі в спілкуванні; Косметика як "замок". Деякі вірять, що у подарунок можна "зашити" побажання або наврочення.

Косметика

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть свічки принести проблеми в дім.