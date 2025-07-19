Тут жив Степан Бандера. Де в Україні розташований унікальний музей (фото)

У світі є всього шість музеїв Степана Бандери

В Україні є чимало унікальних та історичних місць, де можна поринути в давні часи та доторкнутись до них. Одним з таких місць стала садиба-музей Степана Бандери.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому музеї та де він знаходиться. Зауважимо, що загалом у світі є шість музеїв Степана Бандери, але одним із перших та найцікавіших за експозицією є садиба-музей Степана Бандери у селі Воля-Задеревацька.

Її створили у батьківській хаті провідника ОУН, де сім’я проживала з 1933 по 1936 роки. Цей музей працює і досі, тому всі охочі можуть побачити та доторкнутись до історії. Цікаво, що садибу-музей відкрили майже з перших днів незалежності України у 1991 році.

Садиба-музей Степана Бандери

Садиба-музей Степана Бандери на карті

За часів СРСР та жорстких репресій чимало речей з садиби ховали вдома селяни Волі-Задеревацької. А коли постало питання відкриття музею, вони повернули усі речі. Зараз цей музей Бандери нагадує про діяльність її мешканців. Експозиція має шість кімнат, які можна обійти по колу.

У першій кімнаті можна дізнатись про родовід Бандер. Наступна кімната – капличка, де отець Андрій (батько Степана Бандери) хрестив взимку дітей та вінчав молодят. Вікна з цієї кімнати виходять прямо на церкву Архистратига Михаїла, вона вважається найбільш автентичною. У ній є невеликий престол, фелон о. Андрія, ризи, церковна атрибутика та вишитий лляний рушник з ініціалами "СБ".

Перша кімната Садиби-музею Степана Бандери у Волі-Задеревацькій. Фото: Патер Анастасії

Друга кімната-каплиця Садиби-музею Степана Бандери у Волі-Задеревацькій. Фото: Патер Анастасії

Кімната побуту Садиби-музею Степана Бандери у Волі-Задеревацькій. Фото: Патер Анастасії

Також в музеї є і кімната побуту, де зібрані вживані речі та представлена українська вишивка. Є приміщення, яке присвячене юнацьким рокам Степана Бандери, діяльності ОУН та УПА, матеріалам, які розповідають про смерть провідника. Раритетними є 4 оригінальні речі, які належали родині, — це стіл, сервант, шафа та бамбетль.

Додамо, Андрій Бандера був місцевим парохом при церкві св. Архистратига Михаїла, а його сім’я мешкала в колишньому будинку плебанії. Родина Бондер прожила у цьому будинку три роки і цього було достатньо, аби створити музей.

Раніше "Телеграф" розповідав, які історії та легенди приховує замок на Волині, де була катівня гестапо та НКВС.