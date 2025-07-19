Мрія кожної радянської господарки: колекційний сервіз із СРСР продають в Україні (фото)

Комплект знаходиться в ідеальному стані

В Україні продається чайний сервіз "Жемчужний" на шість осіб, зроблений в СРСР. Комплект чайного приладдя, судячи з етикетки, було виготовлено для відправки на експорт.

Відповідне оголошення з’явилось на популярному українському сайті купівлі-продажу. Продавець хоче одержати за свій товар 6000 грн.

Чайний сервіз продається в заводській упаковці та рідній коробці. Він включає 6 чашок з блюдцями, 6 окремих блюдець, цукорницю, молочник, а також заварник з окремою тарілкою.

Як зрозуміло з назви, комплект виконаний у перлинних тонах – на білому тлі зображені перламутрово-сірі фантазійні квіти та листя.

Власник зазначає, що сервіз виготовлений для продажу на експорт на Ленінградському порцеляновому заводі, який також з 1917 по 2005 рік називали Ломоносівським порцеляновим (россійською — фарфоровым) заводом. Тому створена там продукція має тавро ЛФЗ.

Продавець проживає в місті Ізмаїл Одеської області, проте готовий доставити покупку новому власнику за допомогою Укрпошти, Нової пошти чи служби кур’єрської доставки Meest.

Нагадаємо, в Україні продають раритетний настінний годинник з котиком за 2 700 грн. За словами продавця, він перебуває в ідеальному стані. Годинник заводиться шляхом підтягування вгору гирі, підвішеної на кінці ланцюга, і розписані вручну.