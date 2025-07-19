Пари з TikTok показали "лайфхак", як пережити ремонт і не розлучитися (відео)

2 прості поради від досвідчених пар

Якщо ви плануєте ремонт і хочете зберегти стосунки — можливо, варто просто заклеїти рот. Саме таку пораду жартома пропонують пари з TikTok, чиї "лайфхаки" стали вірусними в мережі.

У першому ролику чоловік ізолює себе від стресу та суперечок: заклеює рот скотчем, а на голову вдягає "навушники" із паперових стаканчиків. Жінка тим часом також заклеює собі рот — і вся ця сцена супроводжується підписом "Як не розлучитися під час ремонту".

Другий ролик із вже іншою парою повторює ідею, але вже з формулюванням "Як не сваритися під час ремонту". Мінімум слів, максимум порозуміння — саме такий рецепт стосунків під час капітального хаосу.

Користувачі TikTok активно підтримали ідею, підтверджуючи в коментарях: ремонт — це справжнє випробування на міцність, яке не кожна пара проходить без втрат.

"Якщо дружині заклеїти очі, то теж норм. Чоловіки менш вибагливі"

Що пишуть під відео

"Я зараз їхав із дружиною в "Епіцентр" просто подивитися ціни та що в них є — посварилися ще до того, як виїхали з двору"

"Так руками можна повбивати одне одного — тут скотч не допоможе"

"Шукали квартиру. Одна пара вирішила переробити квартиру в студію — розлучилися. Ми вже закінчили ремонт, так і не зрозуміли, чого люди сваряться на цьому ґрунті. Якщо думки розходяться — шукаємо компроміс"

"Хто пережив ремонт, того вже нічого не зламає"

"Битися можна мовчки"

"Працювати краще по черзі, інакше все закінчиться криміналом"

"Це, звичайно, прикол, але частка правди є"

"Ще й руки треба зв'язати"

Що пишуть під відео

Що пишуть під відео

Тож якщо ви готуєтесь до ремонту — можливо, варто взяти на озброєння цей "лайфхак": іноді мовчання і трохи гумору рятують більше, ніж консультації сімейних психологів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звичайний лак для нігтів здатен стати несподіваним помічником у ремонті.