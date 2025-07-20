Зайдіть у зоомагазин. Нестандартний лайфхак, який допоможе охолодитись у спеку

Про ефективний лайфхак розповів користувач ТікТок

На вулиці впевнено тримається спека, через яку вдома створюється ефект лазні. Усі шукають варіанти, як швидко охолодитись без зайвих зусиль.

У соціальній мережі ТікТок набирає популярності відео, на якому чоловік демонструє креативний спосіб охолодження, використовуючи товар, що зазвичай призначений для домашніх улюбленців, передає "Mirror".

Автор ролика — Марк Ян Хойл. Він використовує охолоджувальний килимок для собак, щоб рятуватись від спеки. У відео він кладе килимки прямо на ліжко, поверх простирадла, і пропонує своїй дружині протестувати незвичайну ідею.

Спочатку жінка не здогадалася про справжнє призначення килимка і прийняла його за надувний аксесуар для плавання. Однак вже за хвилину вона визнала: трюк працює і справді дарує приємну прохолоду.

Відомо, що охолоджувальні килимки створюють відчуття прохолоди шляхом прямого контакту з тілом і не потребують води, електрики чи додаткових пристроїв. Тож такий варіант чудово підходить не лише для тварин, а й для людей — особливо у спекотні дні. Наразі на "Rozetka" їх можна купити від 198 гривень. Ціна коливається залежно від розміру товару.

Килимок для тварин

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який є лайфхак, що також врятує вас у спеку.