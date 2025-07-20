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Зайдіть у зоомагазин. Нестандартний лайфхак, який допоможе охолодитись у спеку

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Спека Новина оновлена 20 липня 2025, 13:17
Спека. Фото Колаж "Телеграфу"

Про ефективний лайфхак розповів користувач ТікТок

На вулиці впевнено тримається спека, через яку вдома створюється ефект лазні. Усі шукають варіанти, як швидко охолодитись без зайвих зусиль.

У соціальній мережі ТікТок набирає популярності відео, на якому чоловік демонструє креативний спосіб охолодження, використовуючи товар, що зазвичай призначений для домашніх улюбленців, передає "Mirror".

Автор ролика — Марк Ян Хойл. Він використовує охолоджувальний килимок для собак, щоб рятуватись від спеки. У відео він кладе килимки прямо на ліжко, поверх простирадла, і пропонує своїй дружині протестувати незвичайну ідею.

Спочатку жінка не здогадалася про справжнє призначення килимка і прийняла його за надувний аксесуар для плавання. Однак вже за хвилину вона визнала: трюк працює і справді дарує приємну прохолоду.

Відомо, що охолоджувальні килимки створюють відчуття прохолоди шляхом прямого контакту з тілом і не потребують води, електрики чи додаткових пристроїв. Тож такий варіант чудово підходить не лише для тварин, а й для людей — особливо у спекотні дні. Наразі на "Rozetka" їх можна купити від 198 гривень. Ціна коливається залежно від розміру товару.

Скільки коштує охолоджуючий килимок для тварин
Килимок для тварин

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який є лайфхак, що також врятує вас у спеку.

Теги:
#Спека #Лайфхак