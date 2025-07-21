Ви родичі Путіна? Скільки в Україні однофамільців матері диктаторських діточок

Його повʼязують з тюркським походженням

Прізвище Кабаєва поширене в Україні, а це може здивувати багатьох. Особливо враховуючи асоціації з коханкою Путіна — Аліною Кабаєвою, від якої він має дітей за версіями різних ЗМІ.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище, скільки людей в Україні проживає. За даними дослідження поширення прізвищ, носії цього імені проживають практично по всій території країни, хоча їхня концентрація нерівномірна.

Найбільше представників прізвища Кабаєва зосереджено у центральних та східних областях України. Зокрема, помітні скупчення спостерігаються на Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині та деяких районах Дніпропетровської області. Також носії цього прізвища мешкають у північних регіонах, зокрема на Чернігівщині, та в окремих районах західних областей.

Скільки людей з прізвищем "Кабаєва" в Україні

Загалом в Україні налічується 109 носіїв прізвища Кабаєва. Варто зазначити, що існує також чоловіча форма цього прізвища – Кабаєв, яка має схожу географію поширення.

Скільки людей з прізвищем "Кабаєв" в Україні

Що означає прізвище

Походження прізвища Кабаєв/Кабаєва повʼязують з тюркськими коренями. Найімовірніше, воно походить від слова "кабай" – різновиду верхнього одягу, поширеного серед народів Поволжя та Середньої Азії. Також існує версія про зв'язок з особистим ім'ям Кабай, що мало поширення в татарських та башкирських родах.

Звісно, українські носії цього прізвища навряд чи мають будь-який зв'язок з відомою російською гімнасткою та ймовірною коханкою диктатора Аліною Кабаєвою.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Україні людей з прізвищем Лукашенко.