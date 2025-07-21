"Хрестики" тут не допоможуть. Як швидко прибрати свербіж після укусу комара

І не потрібно йти в аптеку

Літо — час пікніків, походів і вечорів на природі, але разом із ними приходить і вічна проблема — свербіж після укусів комах. У таких випадках на допомогу може прийти простий, але нестандартний метод

Про нього описав у Twitter мешканець Японії. І для нього вам знадобиться лише рушник і мікрохвильова піч, пише weekend.

Метод простий: візьміть невеликий рушник, змочіть його водою і нагрійте в мікрохвильовці протягом 30 секунд. Потім дістаньте його та прикладіть до шкіри і через декілька секунд приберіть. Тканина буде гарячою, але за словами японця, опіку бути не повинно. Повторіть кілька разів, а коли тканина трохи охолоне, її можна залишати довше й навіть злегка натискати.

Рушник у микрохвильовку

За словами автора методу, свербіж і почервоніння минають майже миттєво. Секрет — у дії тепла, яке допомагає організму "заглушити" алергічну реакцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нестандартний лайфхак, який допоможе людині швидко знизити температуру тіла у спеку. Для цього потрібно зайти у зоомагазин і придбати один товар.