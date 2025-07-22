На зміну спеці прийде гроза: коли зливи накриють Україну

На більшій частині території погода буде нестійкою та мінливою

У липні на українців очікують зливи та грозові дощі, також ймовірні град і шквали з поривами до 23 метрів за секунду. Однак опади можуть оминути деякі регіони.

Крим та Приазов’я навпаки страждатимуть від посухи. Про це "Телеграфу" розповів відомий метеоролог Ігор Кібальчич.

Прогнози показують, що до кінця липня погода на більшій частині території буде нестійкою та мінливою. Температурні контрасти та перепади атмосферного тиску стануть причиною гроз та злив.

Якщо подивитися на карту прогнозованої кількості опадів до 29 липня включно, то добре видно, що більше дощів очікується у західних та північних областях країни, тоді як у Приазов’ї та Криму їх може не бути зовсім.

Найінтенсивніші опади, які зачеплять практично всі області, пройдуть 22 – 23 липня, а також 27 – 29 липня. Місцями можуть спостерігатися сильні зливи, град та шквали, 17 – 23 м/с. У решту днів також можливі дощі, але вони будуть невеликими та пройдуть лише місцями.

Нагадаємо, у Києві продовжує триматися мінлива хмарність, місцями йти дощі з грозами. А температура досі є літньою, хоча вже не такою "пекучою". "Телеграф" розповів, на яку погоду мешканцям столиці чекати найближчими днями.