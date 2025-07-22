Зелень з городу може бути небезпечною. Не їжте її, поки не зробите це

Чотири прості кроки вбережуть від проблем

Зелень, що росте на кожному городі, надзвичайно корисний продукт. Петрушка, кріп, рукола, зелена цибуля — багаті на вітаміни, мінерали, та клітковину, проте в одному випадку вони можуть завдати неприємностей.

Річ у тім, що зелень з власного городу, або придбану в супермаркеті, чи в бабусі на ринку, треба правильно мити. Погана вимита зелень може містити не лише пісок та землю, але й залишки пестицидів і добрив, а також яйця гельмінтів. В більшості випадків, ми їмо зелень без теплової обробки, тому правильне миття надзвичайно важливо.

Чим загрожує споживання погано вимитої зелені:

Харчові отруєння

Шлунково-кишкові розлади

Інфекційні захворювання

Паразитарні інвазії

Зелень - справжня вітамінна "бомба"

Як правильно мити зелень

1. Видалення пошкоджених та грубих частин. Спочатку треба ретельно перебрати її, видаливши пошкоджені, пожовклі або зів’ялі листочки. За необхідності — відрізати грубі стебла.

2. Замочування. Покласти зелень у велику миску та залити холодною водою. Залишити на 10 хвилин — це допомагає відмити пил, пісок, комах. Якщо зелень дуже брудна — замініть воду 2–3 рази, поки вона не стане чистою.

3. Миття. Після цього зелень треба ретельно промити під струменем холодної проточної води. Якщо миєте ніжне листя салату, напор води має бути невеликим, щоб не пошкодити його.

4 Сушіння. Після миття з зелені треба видалити зайву вологу. Для цього її потрібно розкласти на чистий рушник або паперову серветку.

Після миття та просушування зелень треба обгорнути паперовим рушником та покласти у герметичний контейнер або пакет з отворами. Так вона може зберігатися у холодильнику свіжою до 5–7 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна їсти зелень просто на городі, зірвавши гілочку кропу чи петрушки. До вас нею могли ласувати слимаки.