Юлія, Оксана та не тільки. Які українські жіночі імена - справжній квест для німців
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Серед них — дуже розповсюджені
З деякими українськими іменами важко у Польщі, адже вони мають зовсім інші значення. А вимовити деякі жіночі українські імена — нелегке завдання для німців.
"Телеграф" розповідає, які імена українок є дуже важкими для вимовлення у німецькій мові. Річ у тім, що в ній немає м’яких приголосних, а звуки "ї", "є", "ю", "я" звучать зовсім інакше, ніж в українській. Звук "г" в українській звучить як м’яке "ґ", а в німецькій — як "х" або "г". Крім того, німецька орфографія передбачає інші правила наголосу та інтонації.
Німцям важко вимовити ці українські жіночі імена
- Людмила — м’яка "л" на початку, плюс складне поєднання звуків
- Зоряна — звук "я" після приголосної, якого в німецькій нема
- Оксана — непритаманне для німців поєднання "кс"
- Ярослава — звук "я" на початку слова
- Галина — звук "г", який українці вимовляють як "ґ" або м’яке "г", а німці — як h
- Юлія — м’яка "л" та "ю" на початку слова
- Тетяна — м'яка "т"
- Христина — звук "х" німці замінюють на "к" або пропускають
Найлегші для німців українські жіночі імена
Найлегші для німців зазвичай Анна, Віра, Ніна — тут звуки більш схожі до німецьких. також їм легше даються ті, що мають аналоги в німецькій (наприклад, Вікторія – Victoria). Легше німцям вимовляти імена без м’яких приголосних або "ї", "є", "ю", "я" у середині.
Раніше "Телеграф" розповідав, які чоловічі українські імена змусять американця зламати язик. Більшість з них в нас дуже популярні.