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Юлія, Оксана та не тільки. Які українські жіночі імена - справжній квест для німців

Автор
Олена Руденко
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Багато українок переїхали у Німеччину від війни
Багато українок переїхали у Німеччину від війни. Фото Колаж "Телеграф"

Серед них — дуже розповсюджені

З деякими українськими іменами важко у Польщі, адже вони мають зовсім інші значення. А вимовити деякі жіночі українські імена — нелегке завдання для німців.

"Телеграф" розповідає, які імена українок є дуже важкими для вимовлення у німецькій мові. Річ у тім, що в ній немає м’яких приголосних, а звуки "ї", "є", "ю", "я" звучать зовсім інакше, ніж в українській. Звук "г" в українській звучить як м’яке "ґ", а в німецькій — як "х" або "г". Крім того, німецька орфографія передбачає інші правила наголосу та інтонації.

Німцям важко вимовити ці українські жіночі імена

  • Людмила — м’яка "л" на початку, плюс складне поєднання звуків
  • Зоряна — звук "я" після приголосної, якого в німецькій нема
  • Оксана — непритаманне для німців поєднання "кс"
  • Ярослава — звук "я" на початку слова
  • Галина — звук "г", який українці вимовляють як "ґ" або м’яке "г", а німці — як h
  • Юлія — м’яка "л" та "ю" на початку слова
  • Тетяна — м'яка "т"
  • Христина — звук "х" німці замінюють на "к" або пропускають

Найлегші для німців українські жіночі імена

Найлегші для німців зазвичай Анна, Віра, Ніна — тут звуки більш схожі до німецьких. також їм легше даються ті, що мають аналоги в німецькій (наприклад, Вікторія – Victoria). Легше німцям вимовляти імена без м’яких приголосних або "ї", "є", "ю", "я" у середині.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чоловічі українські імена змусять американця зламати язик. Більшість з них в нас дуже популярні.

Теги:
#Німеччина #Українки #Імена