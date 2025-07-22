Юлія, Оксана та не тільки. Які українські жіночі імена - справжній квест для німців

Серед них — дуже розповсюджені

З деякими українськими іменами важко у Польщі, адже вони мають зовсім інші значення. А вимовити деякі жіночі українські імена — нелегке завдання для німців.

"Телеграф" розповідає, які імена українок є дуже важкими для вимовлення у німецькій мові. Річ у тім, що в ній немає м’яких приголосних, а звуки "ї", "є", "ю", "я" звучать зовсім інакше, ніж в українській. Звук "г" в українській звучить як м’яке "ґ", а в німецькій — як "х" або "г". Крім того, німецька орфографія передбачає інші правила наголосу та інтонації.

Німцям важко вимовити ці українські жіночі імена

Людмила — м’яка "л" на початку, плюс складне поєднання звуків

— м’яка "л" на початку, плюс складне поєднання звуків Зоряна — звук "я" після приголосної, якого в німецькій нема

— звук "я" після приголосної, якого в німецькій нема Оксана — непритаманне для німців поєднання "кс"

— непритаманне для німців поєднання "кс" Ярослава — звук "я" на початку слова

— звук "я" на початку слова Галина — звук "г", який українці вимовляють як "ґ" або м’яке "г", а німці — як h

— звук "г", який українці вимовляють як "ґ" або м’яке "г", а німці — як h Юлія — м’яка "л" та "ю" на початку слова

— м’яка "л" та "ю" на початку слова Тетяна — м'яка "т"

— м'яка "т" Христина — звук "х" німці замінюють на "к" або пропускають

Найлегші для німців українські жіночі імена

Найлегші для німців зазвичай Анна, Віра, Ніна — тут звуки більш схожі до німецьких. також їм легше даються ті, що мають аналоги в німецькій (наприклад, Вікторія – Victoria). Легше німцям вимовляти імена без м’яких приголосних або "ї", "є", "ю", "я" у середині.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чоловічі українські імена змусять американця зламати язик. Більшість з них в нас дуже популярні.