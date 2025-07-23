"Корисні" продукти, які шкодять: не йдіть у супермаркет, поки не дізнаєтеся це

Деякі з них лише маскуються під "здорові"

Продукти в Україні можна купити на будь-який смак та гаманець, не всі вони корисні, деякі несуть загрози. А є й такі, які вважають корисними, але насправді не є такими.

"Телеграф" розповідає, які продукти вважаються здоровим вибором, проте це не так. Їх часто обирають ті, хто слідкує за здоров'ям, не усвідомлюючи мінусів.

Фруктові соки — навіть на 100% натуральні соки містять багато цукру та позбавлені клітковини, яка є в цілих фруктах. Їхнє споживання може викликати різкі стрибки рівня глюкози в крові.

Мюслі та гранола — вважаються корисним сніданком, проте часто виробники додають в них багато цукру, чи сиропу. Це підвищує калорійність та призводить до надмірного споживання цукру.

Дієтичні газовані напої "0 цукру" — солодкість в них досягається штучними підсолоджувачами. Вони можуть негативно впливати на кишкову мікрофлору.

Знежирені йогурти — для покращення смаку після знежирення в них часто додають цукор або штучні наповнювачі. Це може робити такі йогурти менш корисними, ніж звичайні

Енергетичні батончики — багато з них містять стільки ж цукру та калорій, скільки звичайні солодощі. Натомість їх широко рекламують, як здорову альтернативу цукеркам та батончикам.

Рослинне молоко — щоб зробити продукт смачнішим, в нього можуть додавати багато цукру. Також рослинне молоко може містити стабілізатори

Щоб уникнути споживання продуктів, які лише маскуються під здорові, треба уважно вивчати склад. Краще обирати менш оброблені продукти з мінімальною кількістю добавок.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке згущене молоко краще не купувати. Для того, щоб здешевити виробництво в нього можуть додавати рослинні жири, хімічні ароматизатори, стабілізатори та надмірну кількість цукру.