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Це точно врятує влітку. Як розширити взуття, аби воно не натирало

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Взуття натирає Новина оновлена 23 липня 2025, 16:05
Взуття натирає. Фото Колаж "Телеграфу"

Взуття розшириться за одну ніч

Буває, що щойно придбане взуття, особливо підбори чи сандалі, виглядає ідеально, але при носінні викликає біль і натирає ноги. Утім, існує простий та перевірений спосіб, який допоможе розтягнути взуття всього за одну ніч вдома без зайвих витрат і клопоту.

Як передає "Телеграф", українська блогерка Марія Дувалка поділилася у TikTok перевіреним методом, який допомагає розтягнути взуття в домашніх умовах. Для цього знадобляться лише щільні пакети, вода та морозилка.

Процедура така: засуньте у взуття пакети й наповніть їх водою, а потім поставте пару в морозильник на ніч. Після замерзання вода розширюється, і таким чином поступово "розтягує" взуття зсередини.

Як розтягнути взуття
Підбори натирають ноги

За словами блогерки, цей метод особливо добре підходить для шкіряного взуття або якісного замінника. Результат, за її словами, вас потішить — ви забудете про мозолі й біль під час носіння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, одяг з яких тканин краще носити влітку у спеку. Одразу варто забути не лише про синтетику, а й поліестер та нейлон.

Теги:
#Спека #Взуття #Лайфхак