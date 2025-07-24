Якщо ця річ тріснула, то чекайте на біду. Що може принести в дім суцільний негатив

Ця зламана річ може спрацювати проти господарів будинку

У народних традиціях вважається, що будь-який оберіг — це не просто прикраса, а потужний захисний символ для людини, яка його носить. Проте, якщо він тріскається, ламається або втрачає цілісність, його сила також зникає.

Ба більше, за повір’ями, пошкоджений оберіг може не лише втратити свої захисні властивості, а й почати притягувати негатив, створюючи неспокійну атмосферу в домі, передає "Телеграф".

Зламаний оберіг більше не служить захистом, а навпаки — стає "відкритим порталом" для стороннього впливу, тривожних думок або хвороб. Саме тому за традицією його слід або спалити, або закопати в землю, перед тим "подякувавши" за службу.

Оберіг

Крім того, можливо у вашому будинку є ще одна річ, через яку вдома можуть оселитись душі померлих. Краще передивитись, чи не зберігаєте ви її вдома, аби не накликати біду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав також про те, що ви самі можете запросити у свій дім душу покійника, якщо зберігатимете одну річ. Викиньте її одразу, як тільки знайдете, аби вона не наробила лиха.