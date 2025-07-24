Ніколи не купуйте цей чай — отримаєте хімію замість корисного напою

З чашкою ароматного напою ви можете проковтнути мільйони частинок мікропластику

Чай в пакетиках — не найкращий вибір для здоров'я. Цей зручний формат, яким щодня користуються більшість українців, може завдати шкоди.

"Телеграф" розповідає, чому від пакетованого чаю краще відмовитися, хоча це дуже зручно. Проблема як у якості чаю, так і у самих пакетиках.

Пакетики містять чай найнижчої якості

Річ у тім, що в пакетики зазвичай фасують чай найнижчого сорту. Часто це — крихта, "пил" чайного листа. Крім того, інколи до нього додають хімічні домішки, які забезпечують сильне та швидке заварювання та забарвлення навіть у холодній воді. Щоб покращити смак низькоякісного чаю у пакетований напій в багатьох випадках додають штучні ароматизатори.

Чайні пакетики просочують синтетичними смолами, ви ковтаєте мікропластик

Якщо ви заварили чай у пакетику, ваш напій містить мільйони частинок мікропластику, який потрапляє до вашого організму. Більшість пакетиків зроблена з фільтрувального паперу (рідше – з нейлону). Його виготовляють з целюлози й бавовни. Проте, щоб пакетик не рвався під дією гарячої води, його просочують спеціальними синтетичними смолами, розчиненими у спирті або ацетоні.

Пакетований чай краще викреслити зі свого раціону

Чим небезпечний мікропластик

Потрапляючи в організм, він може залишатися там надовго, створюючи загрозу для здоров’я. Мікроскопічні частинки здатні пошкоджувати органи та вивільняти токсини. Вони негативно впливають на організм — можуть змінювати гормональний фон, знижувати репродуктивну функцію та навіть підвищувати ризик онкологічних захворювань.

Як перевірити якість чаю у пакетиках

Є певні ознаки, які вказують на те, що в пакетиках є барвники. Покладіть пакетик з чаєм у склянку холодної води — якщо вона швидко забарвлюється, у складі є значна кількість барвника, розповів чайний експерт Антон Назаренко.

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