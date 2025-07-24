Звідки пішло прізвище головкома Сирського і скільки в нього однофамільців в Україні

Є декілька версій походження

Прізвище Сирський хоч і не поширене в Україні. Натомість в світі знають, кому воно належить — головнокомандувачу ЗСУ, який до речі напередодні свого ювілею дав велике інтерв'ю.

"Телеграф" детальніше розповість, що означає це прізвище. За інформацією порталу "Рідні", носії цього прізвища розкинулись по всій території України, проте їх кількість залишається відносно невеликою — всього 13 чоловіків та 13 жінок.

Представники цих родів розкинулись по всій території країни — від західних областей до східних регіонів. На картах видно, що найбільша концентрація спостерігається у Львівській області на заході, Полтавській у центрі, Запорізькій на півдні та Донецькій області на сході України.

Прізвище "Сирський" в Україні

Варто також зазначити, що існує і жіноча форма цього прізвища — Сирська, яка має аналогічне походження та значення.

Прізвище "Сирська"

Походження та значення прізвища

Існує кілька версій походження прізвища Сирський. Є думка, що прізвища із закінченням на -ський/-цький в Україні мають польське походження, проте мовознавці також вважають, що такі прізвища могли носити представники шляхти чи семінаристи.

Значення прізвища "Сирський"

Є ще інша версія цього прізвища. Сирський походить від прізвиська Сир, в основі якого лежить аналогічний іменник, що має значення "харчовий продукт, що виготовляється з молока, що згорнулося". Сиром могли прозвати людину, яка займалася виготовленням та/або продажем сиру. Не виключено, що таке прізвисько отримав любитель цього молочного продукту.

У деяких говірках сиром називали ділянку лісу, призначену для смолокурів. Мовою землекопів "сир" – це "кубічна міра землі, пласт землі". Таким чином, засновник роду Сирських міг бути працівником, який займається смолокурінням, тобто вигонкою смоли з хвойних дерев.

Раніше "Телеграф" писав, скільки людей з прізвищем Зеленський живе в Україні.