Ваше щастя і спокій втечуть, якщо використовуватимете цю річ. Передивіться свою шафу

Вдома може оселитись негативна енергетика

В українських народних традиціях існує багато прикмет, які стосуються побуту і домашнього затишку. Одна з таких пов'язана зі зберіганням постільної білизни з дірками.

Чому це вважається поганою ознакою та до чого може призвести, пояснив "Телеграф". Серед причин — така річ може викликати сварки, безсоння та злих духів.

Дірки в білизні — знак негараздів і проблем

За народними віруваннями, зношена або порвана постільна білизна може притягувати у дім неприємності, сварки та негаразди. Вважається, що через дірки "виходить" позитивна енергія, натомість проникає негатив.

Порвана білизна шкодить сімейному добробуту

Дірки у постільній білизні можуть стати джерелом розладів у сімейних стосунках — конфліктів, недовіри чи навіть хвороб серед домочадців.

Вплив на якість сну та захист дому

Крім того, не варто зберігати таку білизну у спальні, адже це може призводити до безсоння або поганого сну. Також вважається, що порвана білизна послаблює захист дому від злих духів і пристріту.

Дірки в постільній білизні

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у ваш дім може постукати біда.