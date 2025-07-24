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Мухи накивають пʼятами. Як позбутись їх вдома

Автор
Марина Бондаренко
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Як позбавитись мух
Як позбавитись мух. Фото Колаж "Телеграфу"

Потрібен лише один інгредієнт

Жодне літо не проходить без мух, які з’являються на кухні, докучають у кімнатах і псують настрій. Хоча на ринку є чимало хімічних засобів, все більше людей шукають натуральні, безпечні способи боротьби з цими настирливими комахами.

Один із таких методів — простий домашній спрей, який можна зробити за лічені хвилини. Цим лайфхаком поділився експерт з прибирання з компанії Sophia's Cleaning Андре Каземірський, пише Daily Express.

За словами фахівця, якщо у вас є каєнський перець — це вже половина справи. Він радить зробити домашній спрей, що ефективно відлякує комах.

Для приготування розчину потрібно:

  • 1 столова ложка каєнського перцю;
  • 2 склянки гарячої води.

Усе ретельно змішайте — і засіб готовий. Їм можна попшикати навколо вікон, дверей, кухні та в місцях, де найчастіше з’являються мухи. За словами експерта, такий спрей допоможе надійно захистити простір упродовж усього літа.

Однак, якщо у вас удома є коти або собаки, від цього способу краще утриматися. Перець може бути шкідливим для тварин. У такому разі Каземірський рекомендує як альтернативу використати яблучний оцет, який також дає відлякуючий ефект.

Каєнський перець можна купити, наприклад, на Rozetka. Найдешевша пляшка коштує 109 гривень, а в ній 49 грамів.

Як позбутись мух в приміщенні
Каєнський перець

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про п'ять рослин, які відлякають мух у приміщенні.

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#Лайфхак #Мухи