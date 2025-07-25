Щастя обходитиме ваш дім стороною. Яка річ може принести біду

Ця річ є майже у кожному будинку

Чайний сервіз, яким ніхто не користується, краще не зберігати вдома через деякі народні прикмети. Цей посуд може стати джерелом застою енергії, самотності та навіть зменшення радості в домі.

Предмети, які роками припадають пилом на полицях, хоч і "нікого не чіпають", але можуть стати джерелом негараздів. Про це передає "Телеграф".

Чому чайний сервіз краще не зберігати вдома, якщо ним ніхто не користується

Стоїть без діла — стоїть і життя. Чайний сервіз, який роками не використовують, за прикметами, символізує застій: у стосунках, грошах тощо;

Спадок чи "якір"? Якщо сервіз подарований покійними або асоціюється з минулим, він може "тягнути" назад, не даючи рухатися вперед;

Крім того, у народі вважається, якщо чайний посуд не використовують за призначенням, то в дім більше не прийде радість.

Сервіз

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі в вашому будинку можуть бути "архівом" нещасть. Вони притягнуть в дім проблеми, втому та чужу енергетику і не тільки. Передивіться, чи немає їх у вас.