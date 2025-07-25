Навіть ключі від житла можуть вплинути на добробут. Де їх точно не можна кидати

У кожної речі має бути своє місце вдома

Ключі — не просто металевий предмет, а символи захисту і добробуту в домі, вважає народна мудрість. Те, де ви їх зберігаєте, може впливати на атмосферу оселі, гармонію та навіть фінанси.

Як і інші предмети, ключі від житла повинні мати своє місце, аби вони не притягували в дім негаразди, пише Ukr.Media. У виданні пояснили, де можна і не бажано залишати ключі.

Де їх можна покласти:

У передпокої, поблизу входу — на гачку, у гарній коробочці або замовити для них спеціальне блюдце для дрібниць. Тим самим ви "закупорюєте" вдома позитив, відчуття захищеності та контролю над простором;

— на гачку, у гарній коробочці або замовити для них спеціальне блюдце для дрібниць. Тим самим ви "закупорюєте" вдома позитив, відчуття захищеності та контролю над простором; Поруч із грошовим талісманом — монетою чи купюрою, згорнутою особливим чином;

— монетою чи купюрою, згорнутою особливим чином; Очищайте їх від пилу — регулярно протирайте ключі, щоб не накопичувалась негативна енергія.

А якщо ви переїхали в інше місце, то нові ключі одразу потрібно покласти на почесне місце в новому домі, а поряд — монету.

Піднос для ключів

Де зберігати ключі не бажано:

На обідньому або кухонному столі — вважається, що це приваблює фінансові труднощі, сварки та хаос, тобто — суцільні неприємності;

— вважається, що це приваблює фінансові труднощі, сварки та хаос, тобто — суцільні неприємності; У кишенях одягу , що розкиданий по оселі;

, що розкиданий по оселі; У сумках, які лежать на підлозі — це створює відчуття безладу і "розпорошує" енергію дому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка річ може принести біду у ваш дім у вигляді застою, самотності та нещастя.