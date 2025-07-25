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Навіть ключі від житла можуть вплинути на добробут. Де їх точно не можна кидати

Автор
Марина Бондаренко
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Ключі від житла
Ключі від житла. Фото Колаж "Телеграфу"

У кожної речі має бути своє місце вдома

Ключі — не просто металевий предмет, а символи захисту і добробуту в домі, вважає народна мудрість. Те, де ви їх зберігаєте, може впливати на атмосферу оселі, гармонію та навіть фінанси.

Як і інші предмети, ключі від житла повинні мати своє місце, аби вони не притягували в дім негаразди, пише Ukr.Media. У виданні пояснили, де можна і не бажано залишати ключі.

Де їх можна покласти:

  • У передпокої, поблизу входу — на гачку, у гарній коробочці або замовити для них спеціальне блюдце для дрібниць. Тим самим ви "закупорюєте" вдома позитив, відчуття захищеності та контролю над простором;
  • Поруч із грошовим талісманом — монетою чи купюрою, згорнутою особливим чином;
  • Очищайте їх від пилу — регулярно протирайте ключі, щоб не накопичувалась негативна енергія.

А якщо ви переїхали в інше місце, то нові ключі одразу потрібно покласти на почесне місце в новому домі, а поряд — монету.

Де не можна зберігати ключі від житла
Піднос для ключів

Де зберігати ключі не бажано:

  • На обідньому або кухонному столі — вважається, що це приваблює фінансові труднощі, сварки та хаос, тобто — суцільні неприємності;
  • У кишенях одягу, що розкиданий по оселі;
  • У сумках, які лежать на підлозі — це створює відчуття безладу і "розпорошує" енергію дому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка річ може принести біду у ваш дім у вигляді застою, самотності та нещастя.

Теги:
#Прикмети #Ключі #Повір'я