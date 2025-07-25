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Щоб не злякати удачу. Які меблі краще не купувати або викинути вже зараз

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Ліжко
Ліжко. Фото Колаж "Телеграфу"

Дещо з цього можна просто переставити або переробити, щоб не залучати негаразди

За народними прикметами, меблі можуть впливати на атмосферу вдома. Зламані меблі, порожні вази, незручні деталі інтер’єру — усе це може блокувати позитивну енергію та "відкривати двері" для хаосу.

Яких меблів краще позбутись прямо зараз, аби вони не встигли принести в дім біду, поділився Ukr.Media. Серед них будуть ліжко, столи та стільці.

Що краще не зберігати вдома

  • Зламані стільці чи табуретки — вважається, що такі речі порушують енергетичну підтримку, якої й так може не вистачати. Навіть якщо вони вам дорогі, тріщини в ніжках символізують нестабільність у житті. Краще полагодити або позбутися таких предметів;
  • Ліжко без узголів’я — згідно з повір’ями, узголів’я виконує роль щита, що оберігає людину від негараздів під час сну. Без нього ранки можуть починатися з проблем. Якщо немає можливості змінити ліжко, над ним можна повісити щільний балдахін або картину з горами — символом сили й опори;
  • Гострі кути на столах і полицях можуть направляти негативну енергію на мешканців дому, що провокує напруження, конфлікти й невдачу. Щоб "пом’якшити" цей вплив, накрийте кути скатертинами з круглими візерунками або розмістіть там рослини з круглим листям, наприклад, грошове дерево;
  • Крісло-гойдалка в центрі кімнати створює атмосферу занепокоєння. Постійне гойдання у центрі простору асоціюється з невпевненістю. Краще поставити його у затишному куточку, бажано біля вікна;
  • Порожні вази на столі — символ порожнечі у справах та відносинах. Щоб не "притягувати" біду, наповніть їх хоча б сухими квітами або декоративними гілками.
Що не можна зберігати вдома
Які меблі краще не зберігати вдома

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який декор краще віддати або викинути, аби вдома не оселились самотність і бідність.

Теги:
#Меблі #Прикмети #Повір'я