Щоб не злякати удачу. Які меблі краще не купувати або викинути вже зараз

Дещо з цього можна просто переставити або переробити, щоб не залучати негаразди

За народними прикметами, меблі можуть впливати на атмосферу вдома. Зламані меблі, порожні вази, незручні деталі інтер’єру — усе це може блокувати позитивну енергію та "відкривати двері" для хаосу.

Яких меблів краще позбутись прямо зараз, аби вони не встигли принести в дім біду, поділився Ukr.Media. Серед них будуть ліжко, столи та стільці.

Що краще не зберігати вдома

Зламані стільці чи табуретки — вважається, що такі речі порушують енергетичну підтримку, якої й так може не вистачати. Навіть якщо вони вам дорогі, тріщини в ніжках символізують нестабільність у житті. Краще полагодити або позбутися таких предметів;

— вважається, що такі речі порушують енергетичну підтримку, якої й так може не вистачати. Навіть якщо вони вам дорогі, тріщини в ніжках символізують нестабільність у житті. Краще полагодити або позбутися таких предметів; Ліжко без узголів’я — згідно з повір’ями, узголів’я виконує роль щита, що оберігає людину від негараздів під час сну. Без нього ранки можуть починатися з проблем. Якщо немає можливості змінити ліжко, над ним можна повісити щільний балдахін або картину з горами — символом сили й опори;

— згідно з повір’ями, узголів’я виконує роль щита, що оберігає людину від негараздів під час сну. Без нього ранки можуть починатися з проблем. Якщо немає можливості змінити ліжко, над ним можна повісити або — символом сили й опори; Гострі кути на столах і полицях можуть направляти негативну енергію на мешканців дому, що провокує напруження, конфлікти й невдачу. Щоб "пом’якшити" цей вплив, накрийте кути скатертинами з круглими візерунками або розмістіть там рослини з круглим листям , наприклад, грошове дерево;

можуть направляти негативну енергію на мешканців дому, що провокує напруження, конфлікти й невдачу. Щоб "пом’якшити" цей вплив, або , наприклад, грошове дерево; Крісло-гойдалка в центрі кімнати створює атмосферу занепокоєння. Постійне гойдання у центрі простору асоціюється з невпевненістю. Краще поставити його у затишному куточку, бажано біля вікна;

створює атмосферу занепокоєння. Постійне гойдання у центрі простору асоціюється з невпевненістю. Краще поставити його у затишному куточку, бажано біля вікна; Порожні вази на столі — символ порожнечі у справах та відносинах. Щоб не "притягувати" біду, наповніть їх хоча б сухими квітами або декоративними гілками.

Які меблі краще не зберігати вдома

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який декор краще віддати або викинути, аби вдома не оселились самотність і бідність.