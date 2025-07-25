Ніколи не заварюйте цей чай вдруге - це небезпечно

Найпопулярніші в Україні — чорний та зелений

Чай є популярним напоєм в Україні, він смачний та має корисні властивості. Проте деякі види категорично не можна заварювати вдруге.

Чай відрізняється за ступенем ферментації. Він буває чорний, зелений, улун, білий. Найбільш популярні в Україні — чорний та зелений. При виробництві чорного чайний лист проходить майже повну ферментацію, а зелений передбачає мінімальну (0–15%).

Який чай категорично не варто заварювати повторно

Чорний чай не призначений для повторного заварювання. Він одразу віддає всі антиоксиданти та корисні мікроелементи. Ба більше, таніни, кофеїн та фтор, що лишаються у чайному листі після першого заварювання можуть окислюватися й утворювати шкідливі сполуки. Також, якщо залити чай окропом вдруге, в ньому може міститися надмірна кількість фтору, що у великих дозах шкодить організму.

Чорний чай

Крім того, якщо чай неякісний, при другому заварюванні він може виділяти алюміній. Також у дешевому чаї часто є штучні ароматизатори. При повторному нагріванні вони можуть розкладатися на токсичні речовини та подразнювати шлунково-кишковий тракт.

Також не можна вдруге заварювати чай в пакетиках — будь-якого виду. Річ у тім, що в середовищі вже завареного чайного пакетика в теплі та вологості швидко починається процес окислювання і розмноження бактерій і грибків.

Чи можна вдруге заварювати зелений чай

А от зелений чай можна та треба заварювати кілька разів, якщо це якісний листовий чай. Проте є кілька правил — в перший раз чай треба настоювати не більше хвилини, щоб не забрати увесь смак та аромат. Наступні заварювання мають бути більш тривалими.

Зелений чай

Раніше "Телеграф" розповідав, чому чай в пакетиках несе шкоду для організму. Пакетики містять чай найнижчої якості та "збагачують" ваш напій мікропластиком.