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Ніколи не заварюйте цей чай вдруге - це небезпечно

Автор
Олена Руденко
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Є багато видів цього напою
Є багато видів цього напою. Фото Колаж "Телеграф"

Найпопулярніші в Україні — чорний та зелений

Чай є популярним напоєм в Україні, він смачний та має корисні властивості. Проте деякі види категорично не можна заварювати вдруге.

Чай відрізняється за ступенем ферментації. Він буває чорний, зелений, улун, білий. Найбільш популярні в Україні — чорний та зелений. При виробництві чорного чайний лист проходить майже повну ферментацію, а зелений передбачає мінімальну (0–15%).

Який чай категорично не варто заварювати повторно

Чорний чай не призначений для повторного заварювання. Він одразу віддає всі антиоксиданти та корисні мікроелементи. Ба більше, таніни, кофеїн та фтор, що лишаються у чайному листі після першого заварювання можуть окислюватися й утворювати шкідливі сполуки. Також, якщо залити чай окропом вдруге, в ньому може міститися надмірна кількість фтору, що у великих дозах шкодить організму.

Чорний листовий чай
Чорний чай

Крім того, якщо чай неякісний, при другому заварюванні він може виділяти алюміній. Також у дешевому чаї часто є штучні ароматизатори. При повторному нагріванні вони можуть розкладатися на токсичні речовини та подразнювати шлунково-кишковий тракт.

Також не можна вдруге заварювати чай в пакетиках — будь-якого виду. Річ у тім, що в середовищі вже завареного чайного пакетика в теплі та вологості швидко починається процес окислювання і розмноження бактерій і грибків.

Чи можна вдруге заварювати зелений чай

А от зелений чай можна та треба заварювати кілька разів, якщо це якісний листовий чай. Проте є кілька правил — в перший раз чай треба настоювати не більше хвилини, щоб не забрати увесь смак та аромат. Наступні заварювання мають бути більш тривалими.

Зелений листовий чай
Зелений чай

Раніше "Телеграф" розповідав, чому чай в пакетиках несе шкоду для організму. Пакетики містять чай найнижчої якості та "збагачують" ваш напій мікропластиком.

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