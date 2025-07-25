Зараз про це ніхто не згадає, а тоді був шик. Як в СРСР святкували весілля.

Сьогодні більшість цих традицій пішла в минуле

Весілля в СРСР мали свої особливості, багато з яких сьогодні здаються екзотичними. Більшість цих традицій уже не практикуються в сучасних країнах пострадянського простору.

"Телеграф" розповість, як в СРСР святкували весілля. А також, які традиції вже не проводять.

Місця проведення торжеств

Домашні святкування були найпоширенішими. Звичайні сім'ї відзначали весілля у власних квартирах або будинках, максимально використовуючи доступний простір. У сільській місцевості популярними були святкування в спеціально побудованих для торжества шалашах — тимчасових спорудах з гілок і тканини, прикрашених квітами та стрічками.

Більш заможні родини орендували шкільні їдальні або актові зали підприємств. Престижним вважалося провести бенкет у ресторані, але потрапити туди було непросто — потрібні були зв'язки та попереднє бронювання за кілька місяців.

Весільний стіл

Господині готувалися до весілля тижнями, заготовляючи домашні солоння, салати та закуски. Обов'язковими стравами були:

Салат "Олів'є"

Оселедець під шубою

Холодець

Домашні пироги та торти

Алкоголь часто був дефіцитним, тому горілку та шампанське доводилося "діставати" через знайомих або купувати з рук за завищеними цінами.

Популярні подарунки

Подарунки обирали з обмеженого асортименту радянських магазинів:

Практичні подарунки:

Кришталеві вази та сервізи

Килими (особливо цінувалися молдавські)

Постільна білизна

Каструлі та сковорідки

Електроприлади (міксер, праска, пилосос)

Престижні подарунки:

Сервіз "Мадонна" або інший якісний посуд

Чеське скло

Дефіцитні імпортні товари

Книги в гарних палітурках

Весільні традиції

Багато ритуалів того часу сьогодні практично зникли:

Викуп нареченої з конкурсами та завданнями для нареченого.

з конкурсами та завданнями для нареченого. Гірко! — традиція, що вимагала від молодят цілуватися після кожного вигуку гостей.

— традиція, що вимагала від молодят цілуватися після кожного вигуку гостей. Розбивання тарілок на щастя.

на щастя. Обсипання молодих зерном при виході з РАЦСу.

при виході з РАЦСу. Катання по місту на прикрашених автомобілях із зупинками біля пам'ятників.

Особливості радянських весіль

На відміну від сучасних торжеств, радянські весілля були скромнішими за бюджетом, але багатшими на народні традиції та саморобні прикраси. Весільні сукні часто шили на замовлення у знайомих кравчинь або передавали у спадок.

Святкування тривали два-три дні, з обов'язковими "довісками" — продовженням бенкету наступного дня. Гості приїжджали цілими сім'ями, включаючи дітей, що створювало особливу атмосферу спільності.

Сьогодні більшість цих традицій пішла в минуле, поступившись місцем сучасним форматам весільних торжеств з професійними організаторами, ресторанними бенкетами та європейськими традиціями.

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