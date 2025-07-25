Треба не тільки стукнути: 5 порад, щоб обрати найсмачніший кавун

Так ви точно знайдете стиглий та соковитий кавун

Сезон кавунів ось вже скоро розпочнеться в Україні й щоб обрати той самий спілий, соковитий і по-справжньому солодкий потрібно знати деякі хитрощі.

Ззовні більшість плодів виглядають привабливо: яскраві, великі, з глянцевою шкіркою. Але навіть такий зовнішній вигляд не гарантує, що всередині кавун такий, який нам хочеться. Як обрати найсмачнішу ягоду, розповів "Телеграф".

Перше, на що варто звертати увагу — жовта пляма знизу плоду. Вона утворюється під час дозрівання кавуна на землі. Чим більш насичена й темна пляма — тим більше часу кавун зріє під сонцем. Ідеальний варіант — насичено-жовта або навіть оранжева пляма.

Другий важливий етап — сухий хвостик. Якщо плодоніжка засохла, це свідчить про завершення дозрівання. Зелений, "живий" хвостик — ознака того, що кавун зірвали зарано.

Ще одна порада — постукати по кавуну. Глухий звук зазвичай сигналізує про стиглість, тоді як дзвінкий — про недозрілий плід. Також стиглий кавун має бути твердим і важким для свого розміру — це ознака високої концентрації соку.

Не варто також забувати про симетрію та рівність шкірки: ідеальна форма без деформацій вказує на те, що плід ріс рівномірно.

А от надрізані кавуни без упаковки краще оминати.

Кавун

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як розпізнати "отруєний" кавун в магазині.