Цей популярний продукт з ринку може бути небезпечним: як розпізнати підробку

Такі ситуації непоодинокі

Якщо ви помітили каву на базарному прилавку, яка значно дешевша за аналогічну в супермаркеті, швидше за все це фальсифікат. Ціна може здатися привабливою, але ризик купити підроблений продукт занадто великий.

Майже вся кава потрапляє в Україну через європейських постачальників з Німеччини, Італії, Польщі та інших країн ЄС. Така схема імпорту формує певний ціновий коридор на ринку.

У великих торгівельних мережах контроль якості продукції значно жорсткіший порівняно з базарами. Супермаркети перевіряють сертифікати, відстежують походження товару та співпрацюють лише з офіційними дистриб'юторами. На ринках така система контролю часто відсутня. Тому умови для реалізації фальсифікованих товарів тут дуже сприятливі.

Підроблена кава може містити домішки, які шкодять здоров'ю. Замість справжніх кавових зерен недобросовісні продавці додають цикорій, солод, мальтодекстрин або навіть більш небезпечні речовини. Така суміш має кавовий аромат та колір, але не надає енергії та не має смакових якостей натурального продукту.

Як ще запідозрити підроблену каву

БЕБ викрили цех з підробною кавою

Перевіряйте назву бренду на упаковці — шахраї часто змінюють одну літеру в відомій торговій марці. Крім того, дивіться на постачальника товару — справжня кава має офіційного імпортера з Європи. Якщо на етикетці вказано сумнівну фірму або взагалі немає інформації про постачальника, це ознака фальсифікату. Перевіряйте якість друку упаковки — підробки часто мають нечіткий текст, неякісні кольори або помилки в написанні. Звертайте увагу на строк придатності та штрих-код — вони мають бути чіткими та читабельними.

Наприклад, у січні співробітники БЕБ на Київщині викрили цілий цех, який виготовляв каву відомих марок. Сума фальсифікату склала 20 млн грн.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, які продукти вважаються корисними, але насправді шкодять.