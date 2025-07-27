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Старий диван може принести купу проблем в дім. Чому його варто викинути

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Старий диван
Старий диван. Фото Колаж "Телеграфу"

Краще позбутись його, якщо є можливість

Старий диван, який досі зберігаєте вдома, може не лише створити дискомфорт, а й накликати неприємності.

За повір’ями, старі меблі здатні зберігати негативну енергетику минулого, блокувати зміни в житті й навіть впливати на здоров’я та фінансову стабільність мешканців. Це передає "Телеграф".

Що кажуть прикмети щодо старого дивану вдома

  • Накопичення негативної енергії. Диван роками вбирає в себе емоції та переживання — і, за прикметами, "віддає" їх назад. Якщо в домі були сварки чи хвороби, меблі "всмоктують" їх;
  • Блокування життєвих змін. Застарілі меблі символізують застій. За прикметами, нові починання не заходять у простір, де панує старе;
  • Невидимі "мешканці". Є вірування, що старі дивани можуть стати притулком для енергетичних слідів або духів, особливо якщо меблі дістались від сторонніх людей;
  • Здоров’я під загрозою. Старий диван — це осередок пилу, кліщів, алергенів. У народі кажуть: "старе — до хвороби";
  • Фінансові труднощі. Зношений диван — символ бідності. Якщо він роками "живе" у вашій оселі, то, за прикметами, і гроші оминатимуть її стороною.
Що не можна зберігати вдома
Старий диван

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де не можна залишати ключі вдома, аби вони негативно не вплинули на добробут.

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#Прикмети #Диван #Повір'я