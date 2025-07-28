Скоріш перевірте свої крупи. Як їх правильно зберігати, щоб не привернути в дім неприємності

Звичайна крупа може вплинути на добробут в оселі

У багатьох українських родинах збереглися повір'я, пов’язані з домашнім побутом і продуктами харчування. Наприклад, неправильне зберігання бакалії може принести в дім купу проблем.

Згідно з давніми прикметами, неправильне зберігання круп може призвести до сварок у сім’ї, втрати грошей або нещастя. Про це передає "Телеграф".

Не зберігайте крупу в тріснутому або щербатому посуді. Вважається, що разом із тріщинами "витікає" добробут.

Крім того, краще не залишайте крупи відкритими. За прикметами це може "привернути чужу заздрість", нестабільність або дрібні неприємності. А особливо не залишайте порожні банки чи мішечки з-під круп, адже порожнеча притягує фінансову нестабільність.

До того ж не тримайте крупи поруч із сіллю. Ці продукти мають різну "енергетику" і не повинні стояти разом — інакше "будуть сльози в хаті".

Як правильно зберігати крупи

"Телеграф" підготував для вас інфографіку, як правильно зберігати крупи.

Як зберігати крупи

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не можна зберігати чашки, щоб ваш дім не оминало щастя.