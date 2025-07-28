Скоріш перевірте свої крупи. Як їх правильно зберігати, щоб не привернути в дім неприємності
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Звичайна крупа може вплинути на добробут в оселі
У багатьох українських родинах збереглися повір'я, пов’язані з домашнім побутом і продуктами харчування. Наприклад, неправильне зберігання бакалії може принести в дім купу проблем.
Згідно з давніми прикметами, неправильне зберігання круп може призвести до сварок у сім’ї, втрати грошей або нещастя. Про це передає "Телеграф".
Не зберігайте крупу в тріснутому або щербатому посуді. Вважається, що разом із тріщинами "витікає" добробут.
Крім того, краще не залишайте крупи відкритими. За прикметами це може "привернути чужу заздрість", нестабільність або дрібні неприємності. А особливо не залишайте порожні банки чи мішечки з-під круп, адже порожнеча притягує фінансову нестабільність.
До того ж не тримайте крупи поруч із сіллю. Ці продукти мають різну "енергетику" і не повинні стояти разом — інакше "будуть сльози в хаті".
Як правильно зберігати крупи
"Телеграф" підготував для вас інфографіку, як правильно зберігати крупи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не можна зберігати чашки, щоб ваш дім не оминало щастя.