Прізвище Кравченко входить до топ-10 найпопулярніших в Україні

Прізвище Кравченко одне з найпоширеніших і популярних в Україні. В когось воно асоціюється з акторкою популярного серіалу "Свати" — Тетяною Кравченко (відома, як Валюха), яка після початку війни на Донбасі мовчить про те, що в країні, де вона народилась, вбивають українців. А після початку повномасштабної війни вона стала підтримувати Володимира Путіна ще більше.

"Телеграф" розповість про це прізвище більш детально. А також, скільки людей в Україні його має.

За даними порталу "Рідні", прізвище Кравченко входить до топ-10 найпопулярніших прізвищ в Україні з показником 75 456 носіїв. Найбільша концентрація носіїв прізвища Кравченко спостерігається у центральних та північно-східних областях України, проте значна кількість людей з цим прізвищем проживає практично в кожному регіоні країни.

Прізвище "Кравченко" в Україні

Що означає прізвище Кравченко

Етимологічно прізвище Кравченко походить від професії кравця — людини, яка займалася пошиттям одягу. Суфікс "-енко" є типовим українським патронімічним закінченням, що означає "син кравця" або "нащадок кравця". Це одне з найдавніших ремісничих прізвищ в українській традиції, яке формувалося ще у XV-XVI століттях.

Прізвище Кравченко

Прізвище має кілька варіантів написання та вимови в різних регіонах України, але основна форма "Кравченко" залишається найпоширенішою. У деяких областях можна зустріти варіанти "Кравець", "Кравецький" або "Кравчук", які мають спільне етимологічне коріння.

Раніше "Телеграф" писав, звідки пішло прізвище головкома Сирського і скільки в нього однофамільців в Україні.