Газетки в СРСР використовували не тільки в туалеті. Що читали радянські люди (фото)

Зараз українські читачі мають доступ до широкого спектру якісних інформаційних ресурсів

У часи СРСР газети мали особливе місце в житті громадян. Кажуть, що радянська людина могла обійтись без їжі, але без газети — ніколи. Хоча жартома теж кажуть, що "Правда" та інші популярні в ті часи видання частіше опинялися в туалеті, ніж у руках читачів.

"Телеграф" розповість, яку пресу читали в СРСР. А також, як зараз люди отримують доступ до інформації.

Головні газети радянської епохи

"Правда". залишалася флагманом радянської преси — центральним органом КПРС, який визначав ідеологічний курс для всіх інших видань. Її тираж сягав 10 мільйонів примірників, що робило її однією з найпопулярніших газет у світі.

"Известия". позиціонувалася як урядова газета, яка висвітлювала офіційну позицію Ради Міністрів СРСР. Читачі шукали в ній більш детальну інформацію про економічні рішення та державну політику.

"Комсомольская правда". орієнтувалася на молодь, пропонуючи не лише політичні матеріали, а й культурні новини, спорт та розваги. Саме вона часто першою висвітлювала гострі соціальні питання.

Дефіцит альтернативної інформації

За відсутності вільної преси радянські газети залишалися основним джерелом новин для мільйонів людей. Іноземні видання були недоступні, радіостанції глушилися, тому навіть заідеологізована преса виконувала важливу інформаційну функцію.

Багато хто передплачував відразу кілька газет, намагаючись скласти більш повну картину подій. Газети читали на роботі, в транспорті, вдома за родинним столом.

Від паперових газет до цифрових медіа

Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Паперові газети поступово втрачають популярність, оскільки читати новини набагато зручніше в режимі онлайн на різних сайтах та в соціальних мережах. Сучасні медіа пропонують миттєве оновлення інформації, інтерактивні формати та можливість обговорення матеріалів.

Українські читачі мають доступ до широкого спектру якісних інформаційних ресурсів. Серед них і "Телеграф". Тут можна знайти як останні новини з України та світу, так і експертні коментарі щодо найважливіших подій.

Час, коли газети служили не лише джерелом інформації, а й предметом побуту, залишився в минулому. Але пам'ять про радянську пресу нагадує нам про цінність вільного слова та різноманіття думок у сучасному медіапросторі.

Раніше "Телеграф" писав, як виживали журналісти в СРСР.