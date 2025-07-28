Більше не знадобиться каструля з водою. Як швидко простерилізувати банки для консервації

Вже почався сезон консервації

Перед тим як розпочати сезонне консервування, важливо подбати про головне — стерильність банок. Від того, наскільки добре підготовлена тара, залежить якість ваших консервацій.

Стерилізувати банки можна не лише класичним способом на пару, а й найшвидшими та найзручнішими методами, які легко застосувати на домашній кухні. Ними поділились у "Новини.Live".

Стерилізація банок у мікрохвильовці

Якщо вдома є мікрохвильова піч, то можна суттєво заощадити час. У чисті банки потрібно налити трохи води, поставити їх у мікрохвильову піч і увімкнути її на максимальну потужність на 2 хвилини. Під час нагрівання вода перетворюється на пару, яка ефективно знищує бактерії.

Після завершення циклу потрібно обережно вийняти банки, злити залишки води й залишити їх сохнути дном догори.

Стерилізація банок в мікрохвильовці

Очищення за допомогою лимонної кислоти або оцту

Ще один простий і доступний спосіб — використати підручні інгредієнти: лимонну кислоту або столовий оцет. Достатньо помити банки, протерти їх оцтом або кислотою, залишити висихати — і вони будуть готові до консервування. Така обробка ефективно видаляє мікроорганізми зі скляної поверхні.

Стерилізація банок за допомогою оцту і лимонної кислоти

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