Проблеми не покидають вас? Передивіться передпокій і викиньте цю річ

Прибирання краще почати з передпокою

Передпокій — це своєрідне "обличчя дому" й енергетичний фільтр, через який щодня проходять і мешканці, і гості. Вважається, що саме цей простір накопичує перше враження, настрій і навіть впливає на загальну атмосферу в житлі.

Те, що зберігається в передпокої, може як підтримувати гармонію, так і створювати невидимий дискомфорт, передає Ukr.Media. Варто переглянути речі, які там лежать.

Надлишок речей, а особливо скупчення старого, давно не ношеного взуття, може стати причиною енергетичного застою. За повір’ями, це здатне викликати втому, напруження у стосунках між близькими та відчуття дискомфорту. А щоб підтримувати позитивну атмосферу в оселі, важливо регулярно переглядати взуття і позбавлятися зношених пар, а ті, що в хорошому стані, — носити чи віддати.

Зберігайте лише взуття, яке ви дійсно носите, і слідкуйте за його чистотою. Такий підхід не лише забезпечить охайність у передпокої, а й допоможе зберегти енергетичний баланс у домі.

Старе взуття

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому вдома не можна зберігати старий диван.