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Де зберігати консервацію, якщо живете в квартирі: є 5 місць

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Підвал для консервації Новина оновлена 29 липня 2025, 16:36
Підвал для консервації. Фото Колаж "Телеграфу"

Банки можуть зберігатись не тільки в підвалі

Консервацію не обов'язково зберігати в темному й прохолодному місці, як-от підвал. Банки можна поставити навіть у квартирі.

Існує кілька зручних і перевірених способів зберігання консервації без підвалу, щоб вона зберегла смак і якість до самої весни. Про них написав ресурс life.comments.ua.

Де можна зберігати консервацію, окрім підвалу

Комора або темна шафа

Ідеальне місце — невелика комора, вбудована ніша або просто темна шафа. Головне — забезпечити постійну температуру не вище +20 °C та уникати потрапляння світла.

Під ліжком чи диваном

Якщо запаси невеликі, зберігати їх можна й під меблями. Важливо, щоб поруч не було джерел тепла — батарей чи підігріву підлоги. Для додаткового захисту накрийте банки тканиною або покривалом.

Балкон

Засклений балкон із відносно стабільною температурою взимку — також хороший варіант. Для утеплення використовуйте дерев’яні чи пінопластові коробки. Водночас варто уникати балконів, де в мороз температура падає надто низько.

Кухонні шафи

Невелику кількість консервації зручно зберігати у кухонних шафах. Краще вибирати нижні полиці — там прохолодніше. Важливо тримати банки якомога далі від плити, духовки й посудомийної машини.

Холодильник

Це найкраще місце для відкритих банок або продуктів, які потребують охолодження.

Де зберігати консервацію, окрім підвалу чи погреба
Консервація

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко простерилізувати банки для консервації без каструлі з водою.

Теги:
#Підвал #Консервація #Лайфхак