Де зберігати консервацію, якщо живете в квартирі: є 5 місць
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Банки можуть зберігатись не тільки в підвалі
Консервацію не обов'язково зберігати в темному й прохолодному місці, як-от підвал. Банки можна поставити навіть у квартирі.
Існує кілька зручних і перевірених способів зберігання консервації без підвалу, щоб вона зберегла смак і якість до самої весни. Про них написав ресурс life.comments.ua.
Де можна зберігати консервацію, окрім підвалу
Комора або темна шафа
Ідеальне місце — невелика комора, вбудована ніша або просто темна шафа. Головне — забезпечити постійну температуру не вище +20 °C та уникати потрапляння світла.
Під ліжком чи диваном
Якщо запаси невеликі, зберігати їх можна й під меблями. Важливо, щоб поруч не було джерел тепла — батарей чи підігріву підлоги. Для додаткового захисту накрийте банки тканиною або покривалом.
Балкон
Засклений балкон із відносно стабільною температурою взимку — також хороший варіант. Для утеплення використовуйте дерев’яні чи пінопластові коробки. Водночас варто уникати балконів, де в мороз температура падає надто низько.
Кухонні шафи
Невелику кількість консервації зручно зберігати у кухонних шафах. Краще вибирати нижні полиці — там прохолодніше. Важливо тримати банки якомога далі від плити, духовки й посудомийної машини.
Холодильник
Це найкраще місце для відкритих банок або продуктів, які потребують охолодження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко простерилізувати банки для консервації без каструлі з водою.