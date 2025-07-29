Де зберігати консервацію, якщо живете в квартирі: є 5 місць

Банки можуть зберігатись не тільки в підвалі

Консервацію не обов'язково зберігати в темному й прохолодному місці, як-от підвал. Банки можна поставити навіть у квартирі.

Існує кілька зручних і перевірених способів зберігання консервації без підвалу, щоб вона зберегла смак і якість до самої весни. Про них написав ресурс life.comments.ua.

Де можна зберігати консервацію, окрім підвалу

Комора або темна шафа

Ідеальне місце — невелика комора, вбудована ніша або просто темна шафа. Головне — забезпечити постійну температуру не вище +20 °C та уникати потрапляння світла.

Під ліжком чи диваном

Якщо запаси невеликі, зберігати їх можна й під меблями. Важливо, щоб поруч не було джерел тепла — батарей чи підігріву підлоги. Для додаткового захисту накрийте банки тканиною або покривалом.

Балкон

Засклений балкон із відносно стабільною температурою взимку — також хороший варіант. Для утеплення використовуйте дерев’яні чи пінопластові коробки. Водночас варто уникати балконів, де в мороз температура падає надто низько.

Кухонні шафи

Невелику кількість консервації зручно зберігати у кухонних шафах. Краще вибирати нижні полиці — там прохолодніше. Важливо тримати банки якомога далі від плити, духовки й посудомийної машини.

Холодильник

Це найкраще місце для відкритих банок або продуктів, які потребують охолодження.

Консервація

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко простерилізувати банки для консервації без каструлі з водою.