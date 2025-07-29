Літня насолода чи квиток до лікарні? Чому не варто купувати це морозиво

Це морозиво може довести вас до лікарні

Літня спека змушує багатьох шукати прохолоду. І майже ніколи прогулянка у парку влітку не обходиться без морозива. Вуличні автомати з морозивом як у McDonald’s приваблюють доступною ціною та неповторним смаком.

Проте фахівці попереджають про серйозні ризики для здоров'я, пов'язані з такими солодощами. Зокрема, про це повідомляють в Управлінні охорони здоров’я Кропивницької міськради.

Річ у тім, що під час виробництва та зберігання такої продукції часто порушуються санітарні норми. Наслідки споживання неякісного морозива можуть бути набагато дорожчими за економію на покупці.

Чим може бути небезпечним морозиво з автоматів

Санітарні вимоги передбачають зберігання готової продукції не більше 30 годин за температури від мінус 12 до мінус 18 градусів. Однак власники автоматів часто ігнорують ці правила заради прибутку.

Морозиво може залишатися в апаратах протягом тижня або навіть довше. За цей час у ньому активно розмножуються хвороботворні бактерії, наприклад, кишкова паличка чи сальмонела. Ці мікроорганізми викликають гострі кишкові інфекції з важкими симптомами.

Температурні режими у вуличних автоматах часто порушуються через несправності обладнання або економію електроенергії. А перепади температури створюють ідеальні умови для росту патогенних мікробів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що цей популярний продукт з ринку може бути небезпечним. Як розпізнати підробку.