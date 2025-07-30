Чиста вода та білий пісок: на заході України є власні Мальдіви (фото)

В озері — дуже чиста вода, тож можна купатися

У літню спеку, коли температури сягають пікових значень, кортить скупатися у прохолодній водоймі. Одним із варіантів може бути Задорожнє озеро, яке манить мальовничими пейзажами та чистою водою. Це вдала ідея для тих, хто хоче втекти від міського шуму та з'єднатися із природою.

"Телеграф" розкаже, чим відоме Задорожнє озеро, що там було раніше і як туди дістатися.

Що відомо про Задорожнє озеро

Озеро виникло на основі Дроговизького вапнякового кар'єру, який створили у 1940 році. Водночас тут почали зводити цементний завод. Однак будівництво зупинили через Другу світову війну. Подейкували, що німці намагалися запустити тут будівництво, однак не вдалося.

Після закінчення війни тут почали видобувати вапняк. Його постачали у збагачувальний цех, де обробляли, а потім по трубі він надходив на завод. Згодом на дно кар'єру підвели електрику та воду для технічних потреб.

Задорожнє озеро, фото Wikimapia

Кар'єр оточували одразу кілька карстів — утворень, які сформувалися після розчинення водою гірських порід. У 1974 році відбувся прорив одного з таких карстів. Працівники намагалися відкачати воду, але це було марно. Тому техніку з кар'єру забрали і його вирішили затопити.

Колись тут був кар'єр, фото ua-travel.info

Загалом водойма розташована на висоті 265 метрів над рівнем моря. Максимальна глибина озера в окремих місцях становить 27 метрів, а середня — 3-4 метри. Задорожнє озеро розташоване за 40 кілометрів від Львова і є популярним місцем для відпочинку в області. Тут можна релаксувати біля водойми, ловити рибу, смажити шашлик, розкладати намети та залишатися на ночівлю. В озері — дуже чиста вода, а на пляжах — білий пісок.

Задорожнє озеро біля Львова, фото Вікторії Кучми

Тут можна розкласти намети, фото Вікторії Кучми

Задорожнє озеро, фото Наталії Дяків

Як доїхати до Задорожнього озера

Аби доїхати до водойми, насамперед треба прибути до Львова. Це можна зробити потягом або автобусом. Далі до озера можна дістатися електричкою з міського вокзалу. Орієнтуватися треба на маршрут Львів-Трускавець або Львів-Лавочне. Треба вийти на станція "Задорожна" та пройти трохи більше кілометра. Якщо ж їдете власним транспортом, то прямуйте автошляхом Львів-Стрий та рухайтеся до села Дороговиж.

Як доїхати до Задорожнього озера

Раніше "Телеграф" розповідав про водойму з бірюзовою водою у центрі України. Там можна насолодитися природою та вдало відпочити.