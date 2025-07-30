Перевірте та викиньте його негайно. Який посуд несе біду у ваш дім

Позитивна енергія може швидко покинути ваш дім

Посуд — це не просто звичайна річ на кухні, а й потужний носій енергії в домі. Якщо його правильно використовувати, то він принесе господарям тільки щастя та гармонію.

Посуд здатен як зберігати добро й затишок, так і "втягувати" у дім негаразди. Про це повідомляє Ukr.Media.

Зокрема, не рекомендується склеювати розбиті чашки чи тарілки, адже вважається, що це може принести в дім нещастя та невдачі. Якщо посуд тріснув — від нього краще відразу позбутися.

Ще одне повір’я стосується гостей: не варто дозволяти їм мити посуд, підмітати підлогу або витирати стіл, навіть якщо це жест ввічливості. За повір’ям, такі дії можуть "змити" з дому удачу та позитивну енергетику.

Посуд

Також небажано залишати відкритими каструлі чи сковороди з їжею після заходу сонця. Вважається, що в нічний час у дім можуть проникнути нечисті сили й забрати частину життєвої енергії.

А якщо фарфоровий посуд трісне прямо в руках гостя — це прикмета, що може передвіщати конфлікти або розлад у стосунках з цією людиною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка ще річ на вашій кухні може принести біду.