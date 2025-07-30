Від спеки врятується лише маленька частина українців. Де буде прохолодно у вихідні

Останній місяць літа почнеться з високих градусів, проте не всюди

Погода в Україні наприкінці липня принесла клопіт українцям — у Києві ураганний вітер наробив біди. Початок серпня буде спекотним, проте у частині країни буде значно прохолодніше.

За прогнозами сайту ventusky.com, у неділю, 3 серпня вдень в Україні буде дуже спекотно. Повітря розжариться до 35 градусів вище нуля, найвищі градуси будуть на півдні, проте гаряче повітря накриє майже всю країну. Лише жителі Закарпаття не страждатимуть від спеки — там навіть о 15:00 стовпчики термометрів покажуть лише +16.

Карта погоди 3 серпня 15:00

Варто враховувати, що прогнози ventusky.com інколи бувають не дуже точними, проте вони дають уявлення про синоптичні тенденції. Цікава погода зранку 30 липня — Україна поділена практично навпіл, на сході, півдні, південному сході та навіть півночі вище +20, а у решті областей значно прохолодніше.

Карта погоди на ранок 30 липня

Погода у неділю, 3 серпня — прогноз Укргідрометцентра

Український гідрометцентр також прогнозує африканську спеку у неділю. За оцінками синоптиків, на півдні та південному сході вона сягне +37 градусів, тоді як у західних областях максимально стовпчики термометрів піднімуться до +29.

Прогноз погоди від Укргідрометцентра на 3 серпня

Нагадаємо, відомий український синоптик Ігор Кибальчич розповів "Телеграфу", що найспекотнішими будуть перші 10 днів серпня (особливо на півдні та сході України). Він дав прогноз на весь місяць.