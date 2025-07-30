Страви будуть вже не ті. Які кабачки треба обходити стороною на ринку

Є багато альтернатив

Кабачки один з найпопулярніших овочів влітку, зараз на ринках та в супермаркетах їх все ще можна побачити. Однак вже варто утриматися від їхньої купівлі.

Причина — сезон цих овочів добігає кінця. "Телеграф" розповість детальніше, чому так.

У липні кабачки вже відходять, тому зростає ризик натрапити на в’ялі, водянисті або гіркуваті плоди. Через зниження якості зберігання та транспортування овоч швидко втрачає свіжість, смак і текстуру.

Кабачки

Навіть на консервацію такі кабачки не згодяться — у банках вони втрачають форму, стають кашоподібними й можуть зіпсувати всю заготовку.

Якщо ж на вашому городі ще залишилися перестиглі кабачки — не поспішайте їх викидати. Їх можна використати як екологічне добриво для ґрунту або віддати на корм худобі.

Кінець сезону — це не найкращий час для покупки кабачків. Навіть якщо вони виглядають привабливо, всередині можуть бути м’якими або перезрілими, — пояснюють на ринках.

Кабачки можна замінити на сезонні альтернативи — баклажани, патісони, чи молоду капусту, які саме зараз у розпалі.

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